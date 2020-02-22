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22 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Minik yürekten çığ faciasında hayatını kaybedenler için şiir Haberi

Minik yürekten çığ faciasında hayatını kaybedenler için şiir Haberi

Hamza'nın şiir okuması

Televizyon Çığ Felaketi Hastane Kurtarma Ekibi Felaket 

-Hamza ile röp.
-Baba Temur ile röp.
-arşiv görüntüler

( VAN )- 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının ardından kaleme alınan ‘Karlar İçinde Yanan Yürek’ şiiri yürekleri burktu VAN

- Van’ın Bahçesaray ilçesinde ikamet eden Hamza Demirtaş isimli minik çocuk, 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının ardından kaleme aldığı ‘Karlar İçinde Yanan Yürek’ şiiriyle yürekleri burktu. 4-5 Şubat tarihinde Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ felaketinde 41 kişi şehit olurken, onlarca insan da yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Faciada annesinin dayısını kaybeden Bahçesaray ilçesindeki Hakkıbey BİST Yatılı Bölge Okulu 6. sınıf öğrencisi Hamza Demirtaş da yaşadığı üzüntüyü kağıda döktü. ‘Karlar İçinde Yanan Yürek’ ismini verdiği 5 kıtadan oluşan şiiri yazan Demirtaş, “4 Şubat Çarşamba akşamı haber geldi. Çığ düşmüştü Karapet Dağı’nda. Babam da arama kurtarma ekibiyle bölgeye gitti. Bende televizyonda takip ediyordum, şehit haberleri geldi. Asker olmak istediğim için en çok askerlere ve annemin dayısı Emirhan Kaymaz’dan etkilendi. Annem de evde hep ağlıyordu. Ben de çok etkilenip bu şiiri yazdı” dedi.
“Bahçesaray gerçekten yasta” Minik Hamza’nın babası Temur Demirtaş ise Bahçesaray’ın bu sene çığ felaketiyle karşılaştığını belirterek, “Bahçesaray’ın bu tür felaketlerle karşılaşmaması için bazı noktalara tüneller yapılmalıdır. Bizlerde vatandaş olarak Van’a gitmemiz gerektiğinde korku içerisinde gidiyoruz. Çığ gelir korkusuyla gözümüz dağlarda Van’a gidiyoruz. Oğlum Hamza da son yaşanan felaketten dolayı çok etkilenmiş ve bu şiiri yazmış. Başta Mehmetçiğimiz ve korucumuz olmak üzere hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bahçesaray gerçekten yasta” ifadelerini kullandı. Minik Hamza’nın kaleme aldığı ‘Karlar İçinde Yanan Yürek’ şiiri ise şöyle: “Bir memleket vardı adı Bahçesaray Yazı çiçeğe, kışı kara bulanan 4 Şubat Çarşamba yürüyordu hava akşama doğru Ne oldu anlamadık, haber oldu birden dünyaya Bir de baktık ki şehit olmuş 5 kişi çığda Çığ sadece onları değil Bizi de aldı altına Onların kafası bizim kalbimiz kırıldı Onlar üşürken bizim yüreğimiz yanıyordu acıdan Bitmek bilmiyordu Karapet Dağı’nın karı Bitmek bilmiyordu 41 canın acısı Kalbimiz duruyordu her dakika başı Sadece üşümüyor, yanıyor yürekler Askeri, sivili, korucusu, itfaiyecisi Dayım Erhan Kaymaz ile 41 şehit Cennete kavuşup Peygambere komşu oldular İşte budur karın içindeki acı İşte budur Karapet Dağı’nın karı İşte budur 41 şehidin acısı İşte budur karlar içinde yanan yürek”
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