Minik yüreklerden “Su Hayattır” koreografisi Haberi

-Öğrencilerden detay

-Öğrencilerin slogan atması

-Şiir okunması görünrtü

-Hep bilikte suyun içilmesi

-VASKİ genel müdürü ile röportaj

-Diğer detaylar



( VAN ) -- Bir ağızdan ‘Su’ diye haykıran öğrenciler, bedenleriyle "Su Hayattır" yazısı oluşturdu VAN



- Van’ın Tuşba ilçesinde eğitim öğretim gören minik öğrenciler, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla okul bahçesinde "Su Hayattır" koreografisi oluşturdular. Tuşba ilçesindeki Akköprü İlk ve Ortaokulu bahçesinde bir araya gelen yaklaşık 800 öğrenci, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla minik bedenleriyle "Su Hayattır" yazısı oluşturdu. Öğrenciler, koreografi sırasında "su" diye de haykırdılar. Dünya Su Günü dolaysıyla bir dizi etkinlik düzenlediklerini belirten Okul Müdürü Mehmet Tahir Arslan, bu anlamda suyun önemini daha küçük yaşlarda çocuklara aşıladıklarını ifade etti.

Konu su olunca bütün paydaşların bir ara geldiğini dile getiren Arslan, yeni nesillerin çevreyi, havayı, suyu ve toprağı korumasını istediklerini söyledi.



“Tatlı su kaynakları dünyada çok kısıtlı ve gittikçe azalıyor” Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş ise, dünyada tatlı su kaynakların gittikçe azaldığını söyledi.



Katıldıkları programda suyun önemini anlattıklarını ifade eden Tekataş, “Bu kapsamda öğrencilerimize hediyelerimizi dağıttık. Güzel bir etkinlik oldu. Bilindiği üzere insan vücudunun yüzde 60-65’i, dünya yüzeyinin de yüzde 80 civarı suyla kaplıdır. Bunların hepsi kullanılacak sular değildir. Tatlı su kaynakları da dünyada çok kısıtlı ve gittikçe azalıyor. Önümüzdeki yıllarda çok büyük önem kazanacak, belki de petrolden ve diğer yeraltı zenginliklerinden çok daha fazla öneme haiz olacak suyun, şu andan itibaren düzgün kullanımını sağlamak için dünya çapında ciddi etkinlikler yapılıyor” dedi.

“Su, hayatın özüdür” VASKİ için yılın her günü su günü olduğunu dile getiren Tekataş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyanın ücra köşelerinde, Afrika ülkelerinde ve birçok yerde susuz insanlar görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ülkemiz bunlara yardımcı oluyor, ancak biz kendi içimizde bunun kıymetini yeterince bilmiyoruz. Özellikle Vanlı hemşehrilerime, Türkiye ve dünyada yaşayan bütün insanlara buradan seslenmek istiyorum; su hayattır, kıymetini bilelim, su hayatın özüdür.” Vanlı Şair Mehmet Feyat’ın da su ile ilgili yazdığı şiirini okumasının ardından öğrenciler ile katılımcılar aynı anda su içti. Düzenlenen etkinliğe Tuşba Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü çevre mühendisleri Aziz Kurt ve Ayşenur Tan, okul idaresi, öğretmen ile öğrenciler katıldı.

(YLM-MSA-Y)

