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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Minik yüreklerden Mehmetçik için kermes - BALIKESİR

Minik yüreklerden Mehmetçik için kermes - BALIKESİR



: - Kermesten görüntülerBALIKESİR (AA) - Balıkesir ’in Altıeylül ilçesine bağlı Gökkök İlkokulu veli ve öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Mehmetçiklere destek için kermes düzenledi.
Kermesten elde edilen gelir Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak. Balıkesir ’in Altıeylül İlçesine bağlı Gökkök İlkokulu’nun veli, öğrencileri ve öğretmenleri Suriye’de operasyonda görev yapan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla okul bahçesinde kermes düzenledi.
Düzenlenen kermeste, minik yürekler, annelerinin evlerinde yaptıkları çeşitli yiyecekleri, Türk askeri için satışa sundu. Okulun öğrencileri, harçlıklarıyla mahalle halkı ise ödedikleri paralarla kermesten yiyecek alarak, Mehmetçiğe destek oldu.Veli, öğretmen ve öğrencilerin isteği üzerine böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Okul Müdürü Muhammed Ali Ünver, "Bugün velilerimiz tarafından bir kermes tertiplendi. Kermesi velilerimiz kendileri hazırladılar. Satıştan elde edilecek gelirin tamamı ise Mehmetçik Vakfına bağışlanacak. Bugün bize katılan destek veren herkese teşekkür ediyoruz.Ayrıca Mehmetçik için kermes malzemelerini hazırlamada annelerine yardım eden tüm öğrencilerime teşekkür ediyorum." dedi.
Okul verilerinden Mihriban Acar ise Türk askerini sevdiklerini ve her zaman yanlarından olduklarını ifade etti.
Acar, veliler olarak düzenledikleri kermesten elde edecekleri geliri ise Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacaklarını belirtti.
İlkokul öğrencisi Melis Erva Acar da "Akşam annemle birlikte askerlerimiz için bunları yaptık. Türk askerimizi seviyoruz." dedi.
Öte yandan Altıeylül İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eray Taşkın, Altıeylül İlçe Karakol Komutanı Jandarma Teğmen Süleyman Çetin, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kademli Başçavuş Mehmet Tosun, Gökköy Mahalle Muhtarı Erkan Kaygusuz, veliler, öğrenciler, öğretmenler ve mahalle sakinlerinin katıldığı kermesten elde edilen gelir Mehmetçik Vakfına bağışlandı.

Öğretmenler Öğretmen Kermes Öğrenciler Okul Bahçesi 

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