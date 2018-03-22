Minik yürekler Mehmetçiğin yanında

-Okul Müdürünün konuşması

-Detaylar



( SAMSUN -HD)- Minik öğrenciler harçlıklarını biriktirip Mehmetçik Vakfı’na bağışladı SAMSUN



- “Minik Kalpler, Cesur Yürekler” kampanyası kapsamında, Tekkeköy Atatürk İlkokulu öğrencileri tarafından, Afrin’de görev yapan Mehmetçiklere mektup gönderildi. Öğrenciler ayrıca kendi harçlıklarını biriktirerek Mehmetçik Vakfı’na bağışladı. Tekkeköy ilçesindeki İlçe Jandarma Komutanlığını öğretmenleriyle birlikte ziyaret eden ilkokul öğrencileri, yazdıkları mektupları Afrin’e göndermesi için, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanı’na verdi. Mektupları alan ve Afrin’de görev yapan askerlere ileteceğinin sözünü veren Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanı, minik öğrencilere teşekkür etti. Kampanya hakkında açıklama yapan Tekkeköy Atatürk İlkokulu Müdürü Metin Yılmaz, “Minik Kalpler, Cesur Yürekler kampanyası kapsamında okulumuz öğrencileri tarafından Afrin'de görev yapan Mehmetçiklerimize böyle bir mektup yazarak onların yanında olduğumuzu göstermek istedik. Amacımız burada bir farkındalık oluşturmak. Bunun yanında öğrencilerimiz tamamen kendi harçlıklarını biriktirerek bir miktar para toplayıp Mehmetçik Vakfı’na bağışladı” dedi.



