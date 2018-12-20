- Minik yürekler kumbaralarını Yemen için açtı

-- Kumbaralardan detay

-- Öğretmenin açıklaması

-- Öğrencilerin konuşması

-- diğer detaylar



( SİVAS ) SİVAS



- Sivas'ta ilkokul öğrencileri kumbaralarında biriktirdiği ve okullarında ailelerininde desteğiyle açtıkları hayır çarşısında kazandıkları paraları Yemen'de ki çocuklara gönderecek. Cebeci İlkokulunda 600 öğrenciye Yerli Malı ve Tutumluluk Haftası kapsamında kumbara dağıtıldı. Öğrenciler kumbaralarda yaklaşık 7 bin lira biriktirip, daha sonra Yemen'de açlık ve sefalet içerisinde bulunan kardeşleri için okullarında ailelerininde destekleriyle hayır çarşısı açtı. Yoğun ilgi gören çarşıda kazanılan ve çocukların kumbaralarında biriktirdikleri paralar Yemen'de açlık çeken çocuklara gönderilecek. Sınıf Öğretmeni Kamil Kaycı,"Biz Yerli Malı ve Tutumluluk Haftası'nda, bunu ikiye ayırdık. Yerli Malı adına bugün kermesimizi gerçekleştiriyoruz. Tutumluluk bilincini geliştirmek içinde 600 öğrencimize kumbara yaptırdık. Öğrencilerimiz gönüllü bir şekilde komşularını, akrabalarını gezerek ve kendi harçlıklarını biriktirerek Yemen'deki kardeşlerine yardım yapmak için birikimde bulundular. Yerli Malı ve Tutumluluk Haftası'nın sonuncunda, tutumluluk altında Yemen'deki kardeşlerimize yiyecek, içecek ve ilaç parası göndermek için çocuklarımızla beraber hayır çarşısını gerçekleştirdik." dedi.

Kermes hariç 7 bin topladıklarını aktaran Kaycı, kermesin bitimiyle toplanacak 15 bin lirayı Yemen'e göndereceklerini belirtti.

Minik öğrenciler de Yemenli kardeşlerine yardımcı oldukları için çok mutlu olduklarını söylediler. (UY-GF-

