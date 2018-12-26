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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Minik Yumak'a hastane personelinden şefkat eli - ERZURUM

Minik Yumak'a hastane personelinden şefkat eli - ERZURUM

- Hastane görevlilerinin kediyi pansuman etmeleri - Kedinin ayağının alçıya alınması - Veterinerde aşıları yapıldıktan sonra kedinin hastaneye getirilmesi - Tedavisi yapılan kedinin bir kutu içerisindeki görüntüsüMinik Yumak'a hastane personelinden şefkat eli - Erzurum 'un Tortum ilçesinde, bir aracın çarpmasıyla ayağı kırılan kedi, sağlık görevlilerince hastanede tedavi edildi - Hastane personeli, veterinerde aşıları yaptırılan yaralı kediye "Yumak" adını koyduERZURUM (AA) - Erzurum 'un Tortum ilçesinde bir aracın çarpmasıyla ayağı kırılan kedi, sağlık görevlilerince hastanede tedavi edildi.Tortum İlçe Devlet Hastanesinde görevli diş hekimi Sema Nair ile röntgen teknikeri Burak İlhan, duydukları ses üzerine baktıkları hastane önündeki otobüs durağında iki kedi yavrusu buldu.Yaptıkları kontrolde kedilerden birinin ayağının araç çarpmasıyla kırıldığını fark eden Nair ve İlhan, ardından her iki kediyi görev yaptıkları hastaneye götürdü.Hastanede yaralı kedinin kırılan ayağına atel takan ve alçıya alan hastane personeli, daha sonra bu kediyi veterinere götürerek gerekli test ve aşılarını yaptırdı.Sahip çıktıkları kediyi kutuya koyarak tekrar hastaneye getiren sağlık görevlileri, yaralı kediye "Yumak" adını verdi. Nair ile İlhan, iki kediyi hastanede beslemeye başladı.

Hastane Röntgen Otobüs Durağı Diş Hekimi Trol 

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