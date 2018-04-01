Minik Yiğithan'dan şehitler için anlamlı paylaşım



- Şehit Uzman Çavuş Necmettin Yiğit için şehitler türküsünü söyleyen 9 yaşındaki Yiğithan Atakol dinleyenleri duygulandırdı. TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürüttüğü arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada yaralanan ve Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Necmettin Yiğit için Yiğithan Atakol şehitler türküsünü söyleyerek sosyal medyada paylaştı. Zile Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Güneydoğu Gazisi Himmet Atakol'un oğlu olan Yiğithan'ın söylediği türkü dinleyenleri duygulandırdı. (YEI-UY-

