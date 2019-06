Minik yetenek seyircileri kendine hayran bıraktı

--Dinleyicilerden detay

--Elif Eroğlu açıklama

--Anne Deniz Eroğlu açıklama



( AFYON KARAHİSAR)- Ünlü kemanist Elif Eroğlu, AKÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileriyle keman konserinde buluştu- 12 aşındaki memanist Elif Eroğlu; “Müzik evrensel bir dildir” AFYON KARAHİSAR



- Birçok ülkede katıldığı yarışmalarda kazandığı birinciliklerle ve çaldığı kemanla tanınan 12 yaşındaki kemanist Elif Eroğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileriyle keman ve piyano konserinde bir araya geldi. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Uğur Türkmen ve öğretim üyelerinin daveti üzerine Afyonkarahisar gelen 12 yaşındaki Kemanist Elif Eroğlu, öğrencilerle konserde buluştu. Devlet Konservatuvarı sahneli derslikte düzenlenen konserde Elif Eroğlu’u kemanıyla kulakların pasını silerken, Koray Çal’da piyanosuyla Eroğlu’na eşlik etti. Her çaldığı eserin sonunda katılımcılardan büyük alkış alan Eroğlu, sahnede kemanıyla yaptığı gösteriyle izleyicileri kendine hayran bıraktı. Adana 'da yaşayan 12 yaşındaki Elif Eroğlu, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu Yaylı Çalgılar Keman Bölümü’nün en başarılı öğrencilerinden. HİSSETTİKLERİMİ DİNLEYİCİLERE DE HİSSETTİRMEK İSTİYORUM Konser sonrası açıklamalarda bulunan minik Elif Eroğlu, dinleyicilere konsere ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarına konser vermekten mutluluk duyduğunu ifade eden Eroğlu, keman çalmaya 4 yıl önce öğretmeni Daniya Kaynova’dan ders alarak başladığını söyledi.



Keman çalarken hislerinin çaldığı parçaya göre değiştiğini belirten Eroğlu; “Hislerim çaldığım parçaya göre değişiyor. Çünkü eğer hüzünlü bir eser çalıyorsam mutsuz oluyorum. Daha neşeli bir eser çalıyorsam mutlu oluyorum ve bu hissettiklerimi beni izleyenlere de hissettirmeye çalışıyorum. Öncelikle çok iyi bir öğretmenim var, öngörülü bir ailem var ve günde en az 4-5 saat çalışıyorum” dedi.

BAŞARACAĞIMI HİSSEDİYORDUM Birçok ülkede yarışmalara katıldığını ve birçok kez birinci olduğunu ifade eden Eroğlu; “Şuana kadar birçok konsere katıldım. İtalya’nın Floransa kentinde düzenlenen Uluslararası 9'uncu Premio Crescendo Müzik Yarışması'nda birinci oldum. Çok mutlu oldum. Zor rakipler vardı ama benimde kendime güvenim tamdı. Başaracağımı daima hissediyordum” diye konuştu.

MÜZİK EVRENSEL BİR DİLDİR Herkesin bir enstrümana başlamasını isteyen Eroğlu, müziğin evrensel bir dil olduğunun altını çizdi. Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü; “Dünyanın neresine gitseniz eğer karşınızdaki insanla aynı dili konuşmuyorsanız bile bir müzik diliyle onunla iletişim kurabiliyorsunuz.” MÜZİK ÖĞRETMENİ OLMAK İSTİYORUM En büyük hayalinin tanınmış konser salonlarında ünlü kişilerle konser vermek olduğunu dile getiren Eroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü; “Dünyanın en büyük en tanınmış konser salonlarında ünlü müzisyenlerle konser vermek istiyorum. Ayrıca Berlin Filarmoni Orkestrasında başkemancı olmayı ve daha sonrada müzik öğretmeni olmak istiyorum.” ELİF’İ SAHNEDEKİ ARKADAŞININ ALKIŞ ALMASI ETKİLEDİ Minik kemanist Elif Eroğlu’nun her anında yanında olan ve en büyük destekçilerinden olan anne Deniz Eroğlu ise, kızı Elif’in küçük yaşından itibaren müziğe ilgisinin olduğunu söyledi.



Elif’e her zaman destek olduklarına dikkat çeken anne Eroğlu; “Elif arkadaşını tüllü elbiselerle ve alkışlanırken sahnede görmesi onun çok hoşuna gitti. Sonra müziğe başladı.

Bir süre devam etti, sıkılır gibi oldu ama ondan sonra aile olarak biz ona destek olduk. Hani yarı yolda bırakmaması adına ve öğretmenimizde çok iyi bir öğretmendi. Müziği ona sevdirdi. Bu süreç içerisinde gösterdiği başarılar kendisini de çok mutlu ederek sanatı bir meslek olarak seçmeye karar verdi” ifadelerini kullandı. HAYATLARINIZA BİR ENSTRÜMANLA DEVAM EDİN Herkesin hayatına bir enstrümanla devam etmesi gerektiğini kaydeden Eroğlu şöyle devam etti; “Aileler genelde bir enstrümana başlatıyor çocuğunu fakat yeteneği yok diyorlar. Aslında her çocuğun yeteneği vardır. Her çocuğun kulağı açık fakat büyüdükçe kulakları kirleniyor. Yani yetenek büyüdükçe azalıyor. Ben ailelerin hayatlarına meslekleri ne olursa olsun bir enstrümanla devam etmelerini isterim.” (MT-Y)