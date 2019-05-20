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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Minik Yasin'in hayatını kaybettiği kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Minik Yasin'in hayatını kaybettiği kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Kaza anı

Çarpma Anı Cenaze Kamera Halk Otobüsü 

--ARŞİV-
-Olay yerinden görüntüler
-Hayatını kaybeden Yunus'un görüntüleri
-Hayatını kaybeden Yunus'un fotoğrafı

( BURSA -ÖZEL)- 4 yaşındaki Yunus'a otobüsün çarpma anı kamerada BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokakta oynarken halk otobüsünün altında kalan 4 yaşındaki Yasin Ensar Dayan yaşamını yitirdi. Dayan'ın hayatını kaybetti kaza ise saniye saniye kameraya böyle yansıdı. Edinilen bilgiye göre, kaza 6 Mayıs'ta Huzur mahallesi 12 Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan Yaşar. Y yönetimindeki halk otobüsü, iddiaya göre sürücünün yolcularla ilgilendiği esnada sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Yasin Ensar Dayan'ın üzerinden geçti. Küçük çocuğun, olay yerinde hayatını kaybettiği kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında sürücünün araç içerisinde bir yolcuya cevap vermek için kafasını çevirmesiyle meydana geldiği görülüyor. Küçük çocuğun cenazesi olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yasin Ensar Dayan gözyaşları arasında toprağa verildi.

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