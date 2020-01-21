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21 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Minik Yaren’in feci ölümüne 69 bin lira tazminat

Minik Yaren’in feci ölümüne 69 bin lira tazminat

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- Sarıyer’deki hafriyat kamyonu faciası davasında sürücü ve nakliye şirketine 69 bin lira ceza İSTANBUL

Tazminat Davası Uttu Hapis Cezası Tazminat Ödemesi Hafriyat Kamyonu 


- Sarıyer'de babaannesinin elinden tutup yolun karşısına geçtiği sırada hafriyat kamyonunun altında kalarak can veren 5 yaşındaki Yaren Aluç'un ailesinin açtığı manevi tazminat davası karara bağlandı. Mahkeme, şoför ve hafriyat şirketinin 69 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Sarıyer'de 12 Aralık 2016'da şoför Erdal Yavuz'un harfiyat kamyonuyla dönüş manevrası yaptığı sırada karşıya geçmekte olan babaanne Hatice Aluç ve elinden tuttuğu torunları Yaren Aluç ve Yusuf Aluç'a çarpmıştı. Feci Kazada 5 yaşındaki Yaren hayatını kaybetmiş babaanne Hatice Aluç ise yaralanmıştı. Yusuf Aluç’un ise şans eseri yara almadan atlattığı kazaya ilişkin yapılan ceza yargılanmasında şoför Erdal Yavuz, "Taksirle yaralama" ve "Taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlarından 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kaza anında kusur olduğu iddia edilen babaanne Hatice Aluç'a ise torunu Yaren Aluç'un ölümü nedeniyle bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olduğunun anlaşıldığını belirtilerek ceza verilmemişti. Ağır ceza mahkemesi devam ederken Yaren'in ailesi manevi zararlarının karşılanması için şoför Erdal Yavuz ve Yavuzlar Hafriyat İnş.ve Tic. Ltd. Şirketi aleyhine toplam 375 bin TL'lik tazminat davası açmıştı. Ailenin açtığı manevi tazminat davası karara bağlandı. İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, Yaren Aluç'un vefatı nedeniyle anne İcran Aluç yararına 20 bin lira, baba Ernaim Aluç yararına 20 bin lira, kardeşi Yusuf Emin Aluç yararına 7 bin lira, babaanne Hatice Aluç yararına 5 bin lira, davacı babaannenin kazada yaralanması nedeniyle ayrıca 15 bin lira, Yusuf Emin'in kazayı görmesi ve yaşadığı şok nedeniyle ayrıca 2 bin lira olmak üzere toplam 69 bin lira manevi tazminatın, olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalılar tarafından ödenmesine karar verdi. Ailenin avukatlarının verilen tazminata itiraz edeceklerini öğrenildi.
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