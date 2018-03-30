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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Minik Sude'den Mehmetçiklere büyük bağış

Minik Sude'den Mehmetçiklere büyük bağış

Mektubun fotoğrafı

Allah 

-Yapılan bağışın makbuz fotoğrafı

( ANKARA ) ANKARA

- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sude Karadağ isimli küçük bir çocuğun Mehmetçiğe yaptığı bağış ve mektubuyla ilgili paylaşımda bulundu. Minicik yürekleriyle kocaman duygular besleyen çocuklardan Mehmetçiklere bağışta bulunan Sude Karadağ’ın mektubu şöyle: "Allah size güç versin. İnşallah hepiniz sağlam gelirsiniz. Size hep dua edeceğiz. İnşallah düşmanlar pes edip sizlerin ayaklarına kapanacaklardır. Düşmanlar bizim bayrağımızı indiremez. Sizde bunu biliyorsunuz. Ve size duam şu; Allah sizi korusun, Allah sizlerin yolunu açık etsin. Onca savaştan sonra ailenize kavuştursun. Allah İnşallah sizlerin ve bizlerin dualarını kabul etsin. Allah sizlerin anneleriniz ve babalarınıza sabır ihsan eylesin. Ve sizler için komşularımızdan, akrabalarımızdan topladığımız bir miktar parayı lütfen kabul edin."
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