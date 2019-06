Minik Sadık'tan alkışlanacak hareket

-Çağlar öğretmen ile Sadık’ın dansı

-Sadık Şen’in konuşması

-Mahir Şen’in konuşması

-Çağlar Özdemir’in konuşması

-Coşkun Esen konuşması

-Karne dağıtımı

-öğrencilerden detay



SAMSUN



- Samsun’da gerçekleştirilen karne töreninde İstiklal Marşı okunduğu sırada yürüme engelli bir ilkokul öğrencisinin oturduğu tekerlekli sandalyede ayağa kalkarak İstiklal Marşı’nı okuması herkesin takdirini topladı. İlkokul öğrencisinin ayrıca dans eğitmeni ile yaptığı dans gösterisi de büyük ilgi gördü. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 2. dönem karne töreni Atakum ilçesi Bayındır İlkokulunda gerçekleştirildi.

Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

İstiklal Marşı okunduğu sırada ise ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bayındır İlkokulu 3. sınıf öğrencisi ve doğuştan yürüme engeli nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Sadık Remzi Şen (9) engeline rağmen ayağa kalkarak İstiklal Marşı’nı okudu. Babası ve annesinin ayağa kalkmasında yardım ettiği Şen, İstiklal Marşı bitinceye kadar tekerlekli sandalyeye oturmadı. Çağlar öğretmen ve Sadık’ın dansı büyük beğeni topladı Daha sonra ise bir süre önce yine engelli olan 5. sınıf öğrencisi Zeynep Uysal ile dans ederek Türkiye gündemine oturan dans eğitmeni Çağlar Özdemir, Sadık Remzi Şen ile müzik eşliğinde dans etti. Özdemir ve Şen protokol üyeleri ve öğrencilerin büyük beğenisini topladı. Şen daha sonra ise Vali Yardımcısı Hasan Öztürk’e bilgisayar talebini yazdığı mektupla iletti. “Dans etmek çok eğlenceli” 5 yaşından beri dans ettiğini ifade eden Şen, “Çağlar hoca başlattı beni dansa. Her dansı yapıyorum. Burada da Çağlar hocamla birlikte tango yaptık. Dans etmek çok eğlenceli. Karne alacağım için de heyecanlıyım. Dans etmeye devam edeceğim. Okul bitiş saatlerinde Çağlar hocayla birlikte dans ediyorduk sürekli. Bu dans için baya çalıştık. Çağlar hocam çok iyi. Benim gibi engelli olan arkadaşlarım da dans etsin. Evine kapanmasın” dedi.

“Ayağa kalkarak şehitlerimize saygı duyuyoruz” İstiklal Marşı okunduğu sırasında ayağa kalktığı anları da anlatan Şen, “İmkanı olan herkes İstiklal Marşı okunduğunda ya da saygı duruşunda ayağa kalkmalı. Şehitlerimize saygı duyuyoruz bu şekilde. Kalktıktan sonra biraz kolum ağırdı ama sürekli bu tür durumlarda ayağa kalkıyorum” diye konuştu.

Sadık Şen'in babası Mahir Şen ise çocuğunun her zaman İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkmaya çalışarak saygısını göstermeye çalıştığını aktardı. “Hiçbir özel çocuğumuz evde kalmamalı” Yaklaşık 4 yıldır Sadık’la dans ettiklerini kaydeden Çağlar Özdemir ise, “Sadık’ın o muhteşem enerjisini dansa ve kareografiye taşımaya çalıştık. Güzel görüntüler ortaya çıktı. Sadık çok mutlu. Önemli olan da bu. Sadık örnek teşkil eden özel bir çocuğumuz. Hiçbir özel çocuğumuzun evde kalmamasını ve her etkinlikte bulunabileceğini gösteriyoruz. Ben bu etkinliklerde olduğum için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

“İnşaat süreci tamamlandığında normal eğitime geçeceğiz” Törende ayrıca açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, inşaat süreci tamamlandığında Samsun’un tamamında normal eğitime geçecek olmanın heyecanını onurunu duyduklarını belirterek, “Normal eğitimin çocuklarımızın gelişimine okulun bir mutluluk yuvası haline dönüşüne daha çok katkı sunacağını düşünüyoruz. Eğer bu hedefe hep birlikte yürüyebilirsek ilimizde nitelikli eğitimin kurgulanması ve vücuda getirilmesi başarılmış olacaktır” şeklinde konuştu.

“245 bin öğrenci karne aldı” Samsun genelinde yaklaşık 20 bin öğretmenle beraber 245 bin öğrenciye 2018-2019 eğitim-öğretim yılında eğitim vermiş olmanın kıvancını yaşadıklarını da kaydeden Esen, velilere tavsiyelerde bulundu. Daha sonra ise protokol üyelerince öğrencilere karneleri verildi.

