Minik Rüzgar son yolculuğuna uğurlandı

- Manisa'nın Selendi ilçesinde Ramazan Bayramı’nın ikinci günü akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası sele kapılarak Selendi Çayı'nda kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir, düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

Rüzgar'ın ağabeyi Efe Özdemir kardeşinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmazken, cenaze namazında da en ön safta yer aldı. Ramazan Bayramı’nın ikinci günü akşam saatlerinde sağanak yağış sonrası annesi Dudu Özdemir ile sele bakmak için dere kenarına giden ve istinat duvarının çökmesi sonucu suya kapılarak Selendi Çayı’nda kaybolan Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı. Minik Rüzgar için bugün ikindi namazını müteakip Selendi Çarşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreninde minik Rüzgar'ın ağabeyi Efe Özdemir, kardeşinin tabutunun yanından bir an olsun ayrılmadı. Baba Süleyman Özdemir ise cenaze boyunca oğlu Efe'ye sarılarak acısını hafifletmeye çalıştı. Öte yandan baba Süleyman Özdemir ve anne Dudu Özdemir'in cenaze boyunca ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Minik Rüzgar'ın arkadaşları da cenaze namazında ön saflarda yer aldı. Minik Rüzgar, Selendi İlçe Müftüsü Ramazan Arba'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde Selendi ilçe kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Selendi Kaymakamı Erkut Pamuk, Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Erkalaycıoğlu, siyasi partilerin ilçe başkanları, Özdemir ailesinin yakınları ve mahalleli katıldı.