Minik Rüzgar'ın tutunduğu demir korkuluk ve terliği bulundu Video

-ÇOCUĞUN DÜŞTÜĞÜ ALAN DETAY

-ARAMA ÇALIŞMALARI DETAY

-ARAMA ÇALIŞMALARI

-ÇOCUĞUN FOTOĞRAFI



( MANİSA ) MANİSA



- Manisa'nın Selendi ilçesinde bayramın ikinci günü sele kapılarak kaybolan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir'in bulunması için seferber olan ekipler Minik Rüzgar'ın sele kapıldığı sırada tutunduğu demir korkuluğu ve bir terliğini buldu. Yaklaşık 80 kişilik bir ekiple sürdürülen çalışmalar havanın kararmasıyla daha küçük bir ekiple devam ederken sabahın ilk ışıklarıyla arama çalışmaların yaklaşık 100 kişilik bir ekiple devam ettirileceği açıklandı. Selendi ilçe merkezinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası annesi Dudu Özdemir ile sele bakmak için dere kenarına giden ve istinat duvarının çökmesi sonucu suya kapılarak kaybolan Rüzgar Kemal Özdemir'in bulunması için jandarma, itfaiye, AFAD ekipleri ve UMKE çalışanlarının sabah saatlerinde başlattığı arama çalışmalarında Minik Rüzgar'ın sele kapıldığı sırada tutunduğu demir korkuluğu ve bir terliği bulundu. İzmir ve Uşak'tan arama kurtarma ekiplerinin, jandarma ve polislerle birlikte dalgıçların da destek verdiği, çalışmalara havanın kararması nedeniyle daha küçük bir ekiple devam edildiği öğrenildi. Demir korkuluk ve terlik bulundu Gün boyu süren çalışmalarda minik Rüzgar'ın akıntıya kapıldığı yönde Demirköprü Barajı istikametine doğru 8 buçuk kilometrelik bir alanda çalışmaların devam ettirildiğini katıldığı bir canlı yayında aktaran Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer yağmurun etkisiyle yaklaşık 2 saat ara verilen çalışmalarda minik Rüzgar'ın sele kapılmadan önce tutunduğu demir korkuluğun ve bir terliğin bulunduğunu açıkladı.

Bulunan materyallerin umudu artırdığını kaydeden Vali Güvençer, sabahın ilk ışıklarıyla Manisa il merkezinden AKUT ve AFAD ekiplerinin de takviyesiyle çocuğu bulana kadar çalışmalara devam edileceğini kaydetti.

Tek temennilerinin aileyi daha fazla acı içinde bırakmamak olduğunu anlatan Vali Güvençer çok küçük de olsa minik Rüzgar'ı canlı bulma ümidi ve duasını da taşıdıklarını dile getirerek vatandaşlardan da dua istedi. Vali Güvençer minik Rüzgar'ı bulana kadar sahadan çekilmeyeceklerinin de altını çizdi. Sabaha kadar küçük bir ekiple sürdürülecek çalışmalara sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yaklaşık 100 kişilik bir ekiple devam edileceği öğrenildi.

