Minik Rüzgar’dan acı haber geldi Haberi

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( MANİSA ) -- Selendi’de sele kapılarak kaybolan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir’in cansız bedenine ulaşıldı MANİSA



- Manisa'nın Selendi ilçesinde bayramın ikinci günü sele kapılarak Selendi Çayı’nda kaybolan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedeni, kaybolduğu noktanın yaklaşık 10-12 kilometre mesafe uzaklığında bulundu. Selendi ilçe Ramazan Bayramı’nın ikinci günü akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası annesi Dudu Özdemir ile sele bakmak için dere kenarına giden ve istinat duvarının çökmesi sonucu suya kapılarak Selendi Çayı’nda kaybolan Rüzgar Kemal Özdemir'den acı haber geldi. Minik Rüzgar’ın bulunması için jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ve Manisa MAT ekiplerinin çay içerisinde yoğun arama çalışmaları sonucu minik Rüzgar’ın cansız bedeni, çaya düştüğü noktanın yaklaşık 10-12 kilometre mesafe uzaklığında bulundu. Rüzgar’ın bulan ekipler büyük üzüntü yaşarken, ailesine de bilgi verildi.

(ÖND-

