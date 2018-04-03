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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Minik parmaklar piyanoda İzle

Minik parmaklar piyanoda İzle

Çocuklar piyano çalmaya çalışırken detaylar

Parmak Perküsyon Egzersiz Öğrenciler 

-Ritim aletleri çalarken detaylar
-Çocukların şarkı söylemelerinden detaylar
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR ) -- Bilge Çocuklar Akademisi’nde 3 yaşındaki çocuklara piyano eğitimi- Eskişehir Bilge Çocuklar Akademisi Müzik Öğretmeni Zühre Aydoğdu;- "Piyano küçük kasların gelişmesi için çok faydalı bir enstrüman" ESKİŞEHİR

- Eskişehir Bilge Çocuklar Akademisi’nde çocuklar, küçük yaşlardan itibaren verilen müzik eğitimi ile geleceklerine şimdiden yön veriyorlar. Bilge Çocuklar Akademisi’nde her yaş grubu öğrenciye verilen eğitimlerle, sanatın çeşitli dallarıyla erken yaşta tanıştırılıyor. Üç yaş grubu çocuklara verilen piyano eğitimi ile hem çocukların el kasları gelişiyor, hem de merakı olan öğrencilere ilerideki yaşamları için yön çizilmiş oluyor. Öğretmenleri eşliğinde piyanonun başına oturan minik öğrenciler, hem eğleniyor, hem de öğreniyorlar. Sadece piyano ile sınırlı kalmayan eğitimlerde aynı zamanda perküsyon aletleri kullanılarak vücut ve beden koordinasyonları gelişiyor. "Piyano küçük kasların gelişmesi için çok faydalı bir enstrüman" Eskişehir Bilge Çocuklar Akademisi Müzik Öğretmeni Zühre Aydoğdu, çocuklara özellikle ritim ağırlıklı dersler verdiğini ifade ederek, Çocuklara özellikle ritim ağırlıklı dersler veriyorum. Çünkü çocukların vücut ve beden koordinasyonlarının iyi gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de çok değişik danslar, olmayan şeyleri uygulamayı seviyorum. Çocuk zaten belli ediyor kendisini meraklı olan, bazen de meraklı olmayan öğrenciler oluyor ama meraklı olan çocukların biraz daha üzerilerinde durulması gerektiğini düşünüyorum. Zaten velilerimiz de bu konuda çok ilgili, benimle iletişim halindeler. Ben de yetenekli olan öğrencilerle daha fazla çalışıyoruz. Bizim parmak kaslarımızın içinde küçük kaslarımız var. Piyano zaten bu küçük kasların gelişmesi için çok faydalı bir enstrüman. Ama dediğim gibi her öğrenci çok hevesli değil. Hevesli olan öğrenciyi de basit egzersizlerle ufaktan başlatılabileceğini düşünüyorum ben. Müzik çok güzel sanatın her dalı çok güzel. Bu nedenle ben insanın, ergenlerin, küçük yaştan itibaren yetişen çocukların mutlaka sanatın bir dalı ile uğraşmaları gerektiğini düşünüyorum. Dışarıda, orada, burada gezeceklerine en azından bu tür kurslara yönlendirilmeleri gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Bilge Çocuklar Akademsi’nde verilen eğitimler sadece müzikle sınırlı kalmıyor ve sanatın bir çok dalında eğitimler veriliyor. (BRK-Y)
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