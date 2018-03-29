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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Minik Özgü'yü ölüme götüren o kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı Haberi

Minik Özgü'yü ölüme götüren o kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı Haberi

Kaza anı (yeni)

Alkollü Sürücü Adli Kontrol Trafik Kazası Kız Çocuğu Ağır Yaralı 

-Olayın arşiv görüntüleri

( ANTALYA )- Antalya’da, alkollü sürücünün 8 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden olduğu trafik kazasının MOBESE görüntüleri ortaya çıktı.- Kameralara yansıya görüntülerde, otomobilin çarptığı küçük çocuğun yola savrulması, sürücünün durup, yaralı kızı kucaklayarak, aracına bindirdiği görüldü ANTALYA

- Antalya’da, alkollü sürücünün 8 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden olduğu trafik kazasının MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Kameralara yansıyan görüntülerde, otomobilin çarptığı küçük çocuğun yola savrulması, sürücünün durup, yaralı kızı kucaklayarak, aracına bindirdiği görüldü.
İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Özgü İzem Ahırlı, 25 Kasım 2017 tarihinde, akşam saatlerinde babaannesi Gülşen Ekinak (63) ile dışarı gezmeye çıktı. Işıklar Atatürk Caddesi'ndeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen babaanne ve toruna, İlhami Yavuz'un kullandığı 15 AC 006 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isterken, sürücü İlhami Yavuz ambulansın gelmesini beklemeden küçük Özgü İzem Ahırlı'yı otomobiline, hizmetli olarak çalıştığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Ama ağır yaralı olan Özgü İzem, yolda yaşamını yitirdi. Babaanne Gülşen Ekinak ise hastanede tedavi altına alındı. Olaydan sonra gözaltına alınan ve yapılan kontrollerde 0.86 promil alkollü olduğu tespit edilen İlhami Yavuz, tutuklandı. Geçtiğimiz pazartesi günü Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan duruşmada İlhami Yavuz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özgü İzem Ahırlı'nın yaşamanı yitirdiği kazaya ilişkin Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Yavuz'un çarptığı Özgü İzem’in yola savrulduğu, sürücünün aracı durdurup, yolda yatan Özgü'yü kucaklayıp, aracının arka koltuğuna yatırdığı görüldü.
Bu sırada aynı araçtan 2 kişi daha indiği 1 kişinin, olay yerinden uzaklaştığı diğerinin ise İlhami Yavuz'un yanına gittiği kaydedildi. (İA-
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