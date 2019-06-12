Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Minik Öykü için 60 gündür umutlu bekleyiş Video

Minik Öykü için 60 gündür umutlu bekleyiş Video

-Öykü'nün dans etmesi

Sosyal Medya Ya Sonra Yurt Dışı Şarkıcı Kök Hücre 

--Resim çizmesi
--oyun oynaması
--şiir okuması
--Haluk Levent'in ziyareti
--detaylar

( ANTALYA )- Öykü Arin’in annesi: “Direniyoruz, kitap ile düş ile” ANTALYA

- Antalya'da 2018 yılı Kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan 4 yaşındaki Öykü Arin'e, geçtiğimiz günlerde babasından yarı uyumlu nakil yapıldı. Anne Eylem Şen Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Steril odada 60'ıncı günümüz. Dile kolay! Çok zor günlerimiz oldu ama direniyoruz, kitap ile düş ile” ifadelerini kullandı. İzmir'de yaşayan Eylem Şen ve Çağdaş Yazıcı çiftinin 4 yaşındaki kızı Öykü Arin’e geçtiğimiz yıl Kasım ayında löseminin nadir görülen türlerinden JMML tanısı konuldu. Yazıcı ailesi, tanı konulduktan sonra tedavi için Antalya'da özel bir hastaneye gelirken, yine uygun iliğin bulunması amacıyla da hem yurt için de hem de yurt dışında 'Öykü Arin'e Umut Ol' adıyla kampanya başlattı. Annesinden yarı uyumlu nakil yapıldı Kampanya sonrası Türkiye ve yurt dışından birçok ülkede kan bağış kampanyaları başlatılmıştı. Binlerce kişi Öykü için bağışta bulundu ancak yüzde 100 uyumlu uygun donör bulunamadı. Sürecin ardından doktorlar, Öykü Arin'in organlarının zarar görmemesi için annesinden yarı uyumlu nakil kararı aldı. Bunun üzerine 18 Nisan'da anneden nakil işlemi gerçekleştirildi.
Uyum sürecinin belirlenmesi için hastanede kontrol altında tutulan anne ile kızı 28 gün boyunca steril odada tutulmaya başlandı. Uyum sürecinin başlatılmasının ardından geçen 40 gün sonrası doktorların yaptığı testlerde Öykü Arin'e nakledilen iliğin tutmadığı ve yeniden nakil sürecinin başlatılacağı belirtildi. Süreç içerisinde yüzde 100 uyumlu ilik bulunamaz ise, bu sefer baba Çağdaş Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu ilik nakli yapılacağı kaydedildi. ‘İyilik hareketi’ AHBAP’ın kurucusu, şarkıcı Haluk Levent de Yazıcı Ailesi’ni, ilik nakli öncesinde ziyaret etti. Daha önce de birkaç kez ziyarete gelen Levent, odaya girişinde ise ‘Deniz Üstü Köpürür’ adlı türküyü seslendirmişti. Çağdaş Yazıcı'dan geçen hafta 2 gün kök hücre toplanarak Arin'e yarı uyumlu nakil yapıldı. Naklin uyumlu olup olmadığı yaklaşık 1 ay içinde belli olacak. Hastanede 60 gündür tedavi gören minik Öykü, çeşitli aktivitelerde de bulunuyor. Anne Eylem Şen Yazıcı, ‘Öykününhastanegünlüğü’ hashtagiyle Öykü Arin’in hastanede yaptığı etkinlikleri sosyal medya hesabından paylaşıyor. Öykü Arin dans ediyor, piyano dersi alıyor, resim çiziyor ve okuma-yazma öğreniyor. “Steril odada 60'ıncı günümüz” Eylem Şen Yazıcı sosyal medya hesabından, Tuncay Birkan'ın 'Dünya ile Devlet Arasında Türk Muharriri' adlı kitabıyla Öykü Arin'in fotoğrafının olduğu paylaşım yaptı. Anne Yazıcı paylaşımında, “Steril odada 60'ıncı günümüz. Dile kolay! Çok zor günlerimiz oldu ama direniyoruz kitap ile düş ile. Sevgili hocam Nilgün Toker beni 60'ıncı günde başka bir derinliğe çekecek bu kitap için çok teşekkür ederim yeniden. Ve Tuncay Birkan kalemine sağlık” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Şarkıcı Güllü 70 kilo verdi.. İşte son haliŞarkıcı Güllü 70 kilo verdi.. İşte son hali
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Kibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyorKibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı