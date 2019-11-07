Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Minik öğrencinin ezildiği kazaya ilişkin Avcılar Kaymakamlığı'ndan açıklama

Minik öğrencinin ezildiği kazaya ilişkin Avcılar Kaymakamlığı'ndan açıklama

arşiv

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hastane Servis Aracı 


- Avcılar'da servis aracının 9 yaşında bir kız öğrenciyi altına alarak öldürdüğü kazaya ilişkin Avcılar Kaymakamlığı açıklama yaptı. Avcılar Mehmetçik İlkokulunun bahçesinden meydana gelen kazada 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu isimli minik kız, Hüseyin Y.'nin hakimiyetindeki servis aracının altında kalarak ezildi. Minik kızın hayatını kaybettiği olaya ilişkin Avcılar Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi. aypılan açıklamada, "Bugün Avcılar ilçemizin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan Mehmetçik İlköğretim Okulu bahçesinde, H. Y. yönetimindeki servis aracı okul öğrencisi Eylül Mirzaoğlu’na (9 yaşında) çarpmıştır. Kazada yaralanan öğrenci ambulans ile Avcılar Anadolu Hastanesine sevk edilmiştir. Ancak öğrenci hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Ailesi, yakınları ve tüm okulumuza baş sağlığı diliyoruz. Araç sürücüsü Hüseyin Y. kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınmıştır. Kaymakamlığımızca gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." denildi. (ÖY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Fuhşun Şifresi lüks ArabaFuhşun Şifresi lüks Araba
Kafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide YakalandıKafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide Yakalandı
Ankarada Trafik Kazası: 2 Ağır YaralıAnkarada Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı