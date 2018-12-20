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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Minik öğrencilerin mektupları Mehmetçik'i duygulandırdı

Minik öğrencilerin mektupları Mehmetçik'i duygulandırdı

Mektupların Hakkari Dağ Komando Tugayı 5'inci Komando Tabur Komutanlığına ulaşması

Kötülük Öğretmenler Öğretmen Allah Öğrenciler 

-Askerlerin mektupları okuması

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Balıkesir'in Erdek ilçesinde Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinin sınırda vatani görevini yapan Mehmetçiklere yolladığı moral mektupları adreslerine ulaştı. Mektupları okuyan askerler minik kardeşlerinin cümlelerini okuyunca duygu dolu anlar yaşandı. Balıkesir Valiliği'nin BENGİ projesi kapsamında Hakkari Dağ Komando Tugayı 5'inci Komando Tabur Komutanlığına gönderilen mektuplar askerlere ulaştı. Kendilerine gelen kargoyu teslim alan askerler minikler tarafından yazılan, içeriği duygu yüklü olan mektupları okuyunca hem duygulandılar hem moral buldular. Öğrenciler yazdıkları mektuplarda askerlere minnet ve şükranlarını iletirken dualarını da eksik etmediler. İşte o mektuplardan bazıları şu şekilde; Melis Pektaş Türk Bayrağı çizdiği mektubunda şu ifadelere yer verdi; "Sevgili asker abim. Öncelikle sizleri çok seviyorum, size mektup gönderme fikri beni çok heyecanlandırdı. Sizlerin sayesinde evlerimizde güvende yaşıyoruz. İyi ki varsınız. Allah sizleri bütün kötülüklerden korusun. Küçücük yüreğimle her gece sizlere dua ediyorum. İnşallah evlerinize sağ salim geri dönersiniz. Allah'a emanet olun." Nisa Beyazdaş "Kahraman asker abilerimiz" başlığıyla kaleme aldığı mektubunda, şu satırlara yer verdi: "Sevgili asker abim ben 3/C sınıfında okumaktayım. Okulumuzda sizlere mektup yazmak projesini duyunca çok heyecanlandım. Bizler burada çok rahatız. Sizin şu anda çok zor bir görevde olduğunuzu biliyorum. Sizin başarılı olmanız için hep dua edeceğim. Bir gün dayımda sizin gibi asker olacak ve Vatanımızı koruyacak. Siz olduğunuz sürece Vatanımıza kimse zarar veremez. Dualarımız hep sizinle olacak, Allah'a emanet olun sizleri çok seviyorum." Erdek Atatürk İlkokulu Müdürü Özgür Koça yaptığı açıklamada "Bengi Projesi kapsamında Hakkâri Dağ Komando Tugayı 5' inci Komando Tabur Komutanlığına iletilmek üzere okulumuz 3. Sınıf öğretmenlerimizin rehberliğinde öğrencilerimiz tarafından yazılan mektuplar Mehmetçik'e ulaştı. Amacımız minik öğrencilerimizin vatan, millet aşkını güçlendirmek, askerlere olan borcumuzu belirtmektir. Bu projede emeği geçen tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve saygıdeğer velilerimize ve teşekkür ederim" dedi.
Koçak ayrıca proje kapsamında gerçekleştirilen askere mektup etkinliğinde işbirliği yapan Hakkâri Dağ Komando Tugayı 5'inci Komando Tabur Komutanlığında görevli bulunan komutanlarına teşekkürlerini iletti.
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