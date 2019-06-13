Minik öğrencilerin gözünden Beyşehir fotoğrafları

-Öğrencilerin kendi sergilerinin açılışını kurdela keserek yapması

-Protokol ve davetlilerin sergiyi gezerek çocuklarla sohbet etmesi

-Öğrencilerin çalışması fotoğraflar

-Öğrencilerle röportajlar

-Minik öğrencilerin fotoğraf mesaisinden genel detay



( KONYA ) - KONYA



- Konya’nın Beyşehir ilçesinde, anaokulunda öğrenim gören 5 yaşındaki öğrenciler, aldıkları fotoğraf eğitiminin ardından sahada yaptıkları görsel çalışmaları fotoğraf severlerin beğenisine sundu. Beyşehir Alaaddin Keykubat Anaokulunda yürütülen bir proje çerçevesinde 5 yaşındaki 20 öğrenciye 4 ay süreyle profesyonel makinelerle birlikte fotoğraf eğitimi verildi.

Eğitimin sona ermesinin ardından sahaya çıkan minik öğrenciler, göl kenarında ve ilçenin farklı noktalarında eğitim gördükleri fotoğraf makineleriyle günlerce deklanşörlere basarak mesai yaptı. Öğrencilerin gözünden çekilen fotoğraflar okul bünyesinde “ışığın doğası” adlı yıl sonu sergisinde ilçe halkının ve fotoğraf severlerin beğenisine sunuldu. Okul bahçesindeki serginin açılışını da fotoğrafları çeken minik öğrenciler yaptı, ardından katılımcılar ve davetliler sergiyi gezdi. Minik öğrencilere, öğretmenleri Esma Akbıyık eşliğinde fotoğraf eğitimini veren Fotoğraf Sanatçısı Feray Bilir, kendisine gelen teklif üzerine tereddütsüz gönüllü olarak bu projenin içerisinde yer almaya karar verdiğini söyledi.



Feray Bilir, Türkiye’de ilk kez böyle bir projeyi yürüttükleri anaokulunda öğrenim gören minik öğrencileri 5 yaş gibi çok erken bir çağlarda fotoğraf sanatıyla tanıştırdıklarını söyledi.



Feray Bilir, projede yer alan minik öğrencilerin eğitim çalışmalarına başlamalarının ardından inanılmaz mutlu olduğunu belirterek, "Ben eğitim verirken de zaten meraklı bir şekilde mutluluklarını göstererek fotoğraf mesaisine başladılar ve her ne yapılması gereken neyse zaten onu yaptılar. ‘Ağaç yaş iken eğilir’ düşüncesinden yola çıkarak başlattığımız bu projede, çocuklarımız eğitimlerini tamamlamasının ardından fotoğraf mesaisi için sahaya çıktı. Profesyonel makinelerle miniklerimize fotoğraf çekiminin püf noktalarını öğrettik. Beyşehir’in tarihi Eşrefoğlu Camisi’ni, tarihi Taşköprüsünü, göl kenarını ve Beyşehir’in var olan doğal güzelliklerini fotoğrafladılar. Bizim sahadaki bu mesailerinde herhangi bir müdahalemiz olmadı. Hepsi harika fotoğraflar çekti. Kuş isteyen kuş çekti, hangisine ilgisi varsa ona göre çekim yaptılar. Bu mesailerinde ortaya çıkardıkları birbirinden güzel eserler arasından sergilemeye layık gördüklerimizin en güzel olanlarını seçtik ve 20 öğrencimizin 20 fotoğrafını sergiledik. Beyşehir zaten fotoğrafta muhteşem bir coğrafya ve bu fotoğraf sanatı da inanılmaz ilerledi. Doğal güzelliği ile Beyşehir bu anlamda fotoğrafçıların sayısını da çoğalttı. Türkiye’nin dört bir yanından zaten ilçemize fotoğraf çekimi için çok sayıda fotoğraf tutkunu geliyor.Çocuklar da bizim yarınlarımız için önemli, genç neslimiz. İnşallah onlara da bu anlamda güzel bir şeyler kazandırabildiysek ne mutlu bizlere” diye konuştu.

(AH-NT-Y)

