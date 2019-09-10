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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Minik öğrencilere yaş pasta sürprizi

Minik öğrencilere yaş pasta sürprizi

Tokat'ta okula başlayan öğrencilere yaş pasta sürprizi

Öğretmen Eğitim Öğretim Yılı Öğrenciler Birinci Sınıf 

-Öğrencilerin birlikte yaş pasta kesmesi
-Öğrencilere pasta ikramı
-Minik öğrencilerle röp

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta minik öğrenciler yeni eğitim öğretim yılına yaş pasta keserek başladı.
Tokat’ta 635 okulda yaklaşık 106 bin öğrenci ve 7 bin 962 öğretmen için ilk ders zili çaldı. Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri ilk kez okula gitmenin heyecanını yaşadı. Kimi öğrenciler anne ve babalarından ayrılmaktan zor anlar yaşarken, kimi öğrencilerde arkadaşları ile sınıflarında eğlendi. Yunus Emre İlkokulunda sınıfı öğretmeni Halime Tasa öğrencilerine yaş pasta sürpriz yaptı. Minik öğrenciler yeni eğitim ve öğretim hayatına pasta keserek girdi. Öğrenciler sürprizle günün stresini atarken arkadaşları ile eğlenceli dakikalar geçirdi.
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