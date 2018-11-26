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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Minik öğrenciler şehir merkezine inip vatandaşlarla kitap okudu Haberi

Minik öğrenciler şehir merkezine inip vatandaşlarla kitap okudu Haberi

Okul ve öğrencilerden detay

Kitap Okuma Farkındalık Öğretmen Öğrenciler Okul Bahçesi 

-Sınıf öğretmeni Özkan Oğan'ın konuşması
-Öğrenci Elifsu Coşar'ın konuşması
-kahvehanede kitap okuyan vatandaşlar detay

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır’ın Melekli Beldesi Melekli Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu öğrencileri kitap okuma etkinliği düzenledi.
Melekli Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu öğrencileri “Benimle okur musun” projesiyle Belde halkının takdirini topladı. Bir önceki etkinlikte okul bahçesinde velilerle birlikte kitap okuyan öğrenciler, bu sefer Belde merkezine giderek kahvehanede oturan vatandaşlara kitap dağıtıp onlarla birlikte kitap okudu. Öğrencileriyle birlikte kitap okumayı sevdiklerini dile getiren Sınıf öğretmeni Özkan Oğan, “haftanın belirli günleri kitap okuyoruz. Öğrencilerim de bu durumdan memnun olduğu için “Benimle okur musun” projesi kapsamında kitap okumayı belde geneline yaymayı düşünüyoruz. Öğrencilerimle birlikte belde merkezinde büyüklere kitap dağıtarak hem kitap okuyacak hemde bir farkındalık yaratacağız. Kitap okumanın saati ve zamanı yoktur” dedi.
3’cü sınıf öğrencisi Elifsu Coşar, “bizim burada ki amacımız okuma üzerine farkındalık oluşturmak. Bizlere eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bize göre okumanın sınırı yoktur. Her yerde ve her zaman kitap okunabilir. Okumak, insana saygılı olan ilişkinin ufkunu genişleten çok güzel bir eylemdir” şeklinde konuştu.
Belde sakinleri ise, bu etkinliğin devamını, ellerinden gelen desteği vereceklerini, öğretmen ve öğrencileri tebrik ettiklerini dile getirdiler. (ET-Y)
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