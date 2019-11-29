Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Minik öğrenciler sandık başına gittiler İzle

Minik öğrenciler sandık başına gittiler İzle

Öğrencilerden görüntü

Öğretmenler Öğretmen Propaganda Başkanlık Seçimi Öğrenciler 

-sandıklardan görüntü
-konuşmalar
-detaylar

( BURSA )- Başkanlarını seçtiler BURSA

- Bursa'nın İnegöl İlçesinde bulunan TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3-E sınıfında başkanlık seçimi heyecanı yaşandı. Sınıf öğretmenleri Murat Derin'in gerçek seçimleri aratmayacak şekilde hazırladığı seçim ortamı ise takdir topladı. TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3-E Sınıfında Başkanlık seçimleri yapıldı. Ön seçimi geçip aday olan 6 öğrenci iki hafta süren propaganda sürecinin sonunda seçime girdi. Seçim öncesinde son kez söz alan aday öğrenciler konuşmalarını yapıp oy istediler. Öğrencilerden oluşan sandık kurulu, yoklama listesine göre kapalı kabinde seçmenlere oylarını kullandırdı. Oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra, Sandık Kurulu Başkanı Elif Nur Yediyıldız sayımı gerçekleştirip sonuçları tutanak altına aldırdı. Sayım döküm cetvellerine işlenen sonuçlar, birleştirme tutanaklarına geçirilip sonuçlar kayıt altına alındı. Seçime katılan Ayberk Yaman en yüksek oyu alarak sınıf başkanı seçildi. Seçime izleyici olarak katılan veliler yapılan uygulamadan çok memnun olduklarını dile getirdiler. Seçimlerle ilgili konuşan sınıf Öğretmeni Murat Derin şunları söyledi: "Asıl amacımız çocuklara demokrasi bilinci kazanmaktır. Yaptığımız bu uygulama ile gerçek seçimlerin benzeri bir ortam sağladık. Çocuklarımız aday olma süreçleri ile seçme süreçlerine bire bir katılarak deneyim kazandılar. Umuyorum ki ileride bu çocuklardan bazıları gerçek seçimlerde de ülkelerine hizmet edecekler"
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Trump ABD Başkanı Oldu, Capsler Patladı!Trump ABD Başkanı Oldu, Capsler Patladı!
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı