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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Minik öğrenciler oyun oynayarak ders yaptı - EDİRNE

Minik öğrenciler oyun oynayarak ders yaptı - EDİRNE



: - Genel görüntülerMinik öğrenciler oyun oynayarak ders yaptı - Milli Eğitim Bakanlığınca tüm okul öncesi eğitim kurumlarına "Okul Dışarıda Günü" etkinlikleri kapsamında, derslerin açık havada yapılması çağrısının ardından Edirne 'de minik öğrenciler, derslerini okul bahçelerinde oyun oynayarak yaptıEDİRNE (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tüm okul öncesi eğitim kurumlarına, "Okul Dışarıda Günü" etkinlikleri kapsamında derslerin açık havada yapılması çağrısının ardından minik öğrenciler okul bahçelerinde oynayarak ders yaptı.Bu kapsamda, Edirne 'de Gazi İlkokulu öğrencileri de okul bahçesinde hem oyunlar oynadı hem de eğitici ve öğretici faaliyetlere katıldı.
Gazi İlkokulu Müdürü Nezehat Satıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu etkinliklerle öğrencilerin doğayla iç içe oynamasını ve öğrencisini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Açık havada öğrenmenin çocuklar üzerinde güçlü etkileri olduğunu anlatan Satıcı, "Bu sayede çocukların davranışları gelişiyor, tüm sınıf öğrenmek için heyecanlanıyor. Bireyler açık hava genellikle daha başarılı oluyor. Oyun oynayan çocuklar çocukluklarından keyif alıyor. Oyunla aynı zamanda öğrencilerin problem çözme, takım çalışması ve yaratıcılık gibi kritik yaşam becerilerini de öğrenmesi hedefliyor" diye konuştu.
Velilerin de katılım gösterdiği oyunlar renkli görüntüler oluşturdu.

Muhabir Okul Öncesi Eğitim Öğrenciler Okul Bahçesi 

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