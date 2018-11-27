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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Minik öğrenciler, okulları için pazarcı olup tezgahın başına geçti

Minik öğrenciler, okulları için pazarcı olup tezgahın başına geçti

Okul bahçesinden genel görüntü

Pazarcı Kermes Pazarcı Esnafı Öğrenciler Okul Bahçesi 

-satış yapan çocuklar
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( KOCAELİ )- Pazarcı esnafının desteğiyle okul bahçesinde kurulan kermesin geliri okula bağışlandı- Pazarcılar tezgah kurdu, öğrenciler yardım etti KOCAELİ

- Kocaeli’nde ”Değerler” haftası kapsamında düzenlenen ve Gölcük pazarcı esnafının destek verdiği kermeste okula ekonomik destek olmak isteten minik öğrenciler, pazarcı kılığında tezgaha geçerek satış yaptılar. Gölcük Saray İlkokulu’na ekonomik destek olmak isteyen ilçe Pazarcılar Odası yönetimi, okul önünde pazar havasında kermes düzenledi.
Düzenlenen kermeste minik öğrenciler, pazarcı kılığında tezgahların başına geçerek satış yaparak okullarına ekonomik destek oldular. “Değerler Haftası kapsamında Gölcük Pazarcılar Odası ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen etkinliğe Gölcük ilçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Gölcük Pazarcılar Odası Başkanı Abdurrezak Tuncer, çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.
Türkiye’de ilk kez böyle bir etkinliğin gerçekleştiğini belirten ilçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu yaptığı konuşmada, “Bugünün başka bir amacı da, buradan elde edilen gelir okul aile birliğine destek olacak” dedi.
-Pazarcılar tezgah kurdu, öğrenciler yardım etti Düzenledikleri etkinlikle ilçedeki okullara destek olmak istediklerini belirten Gölcük Pazarcılar Odası Başkanı Abdurrezak Tuncer, “Yıllardır kar demeden, yağmur demeden, soğuk demeden, sıcak demeden sokaklarda tezgah açtık. Bugün de Saraylı İlköğretim Okulu bahçesinde pazar kurduk. Öğrencilerimizin hayrına kullanabilmek için, bugün ki satışımızın tamamını okula bağışlıyoruz” diye konuştu.
"Okulumuza yardımcı olmak için ağabeylere yardım ediyoruz" Velileriyle birlikte okul bahçesini dolduran öğrencilerden Nihat Demirhan, “Bugün okulumuzda yapılan etkinlikte okulumuza yardımcı olmak için pazarcı ağabeylere yardım ediyoruz” şeklinde konuştu.
Etkinliğin geliri okul aile birliğine teslim edildi Saraylı İlkokulu’nun bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilere Ahilik kavramı, pazarcılığın kökleri ve ticarette adalet sistemleri anlatıldı. Öğrenciler de önlük giyerek tezgahın arkasına geçti, pazarcı kılığına giyerek satış yaptı. Öğrencilerin gün boyu yaptıkları satışın geliri okul aile birliğine teslim edildi.
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