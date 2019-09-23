Minik öğrenciler okulları için fidan dikti

-ÖĞRENCİLERİN FİDAN DİKMESİ

-Kozlu Kocatepe İlkokulu Müdür yardımcısı Taner Oruç RÖP

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( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Kozlu Kocatepe İlkokulu 2C sınıfı öğretmen ve öğrencileri fidan dikti. Zonguldak'ın Kozlu İlçesi Kocatepe İlk Okulu 2C sınıfı öğrencine ağaç ve orman sevgisini aşılamak için 31 öğrenci öğrencileriyle birlikte fidan dikti. Tarık Temur hatıra ormanı ismi verilen etkinlikte minik öğrenciler elleriyle fidan dikerek isimlerinin yazılı olduğu kartı dikilen fidanın yanına koydu. Etkinliğin asıl amacının çocuklara ağaç ve orman sevgisi aşılamak olduğunu ifade eden Kozlu Kocatepe İlkokulu Müdür yardımcısı Taner Oruç, “Kocatepe İlk Okulu 2C sınıfının ağaç dikme etkinliğindeyiz. Buraya okulumuz ve öğretmenimiz adına bir hatıra ormanı yapıyoruz. Etkinlikte öğretmen ve velilerimiz büyük çaba gösterdi. Kozlu Belediyesi bize yer tahsis etti. Orman Bölge Müdürlüğümüz fidanları temin etti. Destek veren emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sınıfımızda bulunan 31 öğrencimizin hepsi ağaç sevgisi ile yoğuruldu ormanların faydasını öğrendi. İnşallah böyle güzel etkinliklerle devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

(SÖ-SÖ-

