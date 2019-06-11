Minik öğrenciler hem yarıştı, hem de atık ürünlerden sergi açtı İzle

-RÖPORTAJLAR

-DETAYLAR



( AMASYA ) AMASYA



- Amasya’da, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve geri kazandırılması için Sıfır Atık Projesi kapsamında bir AVM’de Amasya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Zeynep Hatun Anaokulu iş birliği ile Atıktan Oyuncak Üretme Yarışması ve Atıktan Üretilmiş Oyuncak Sergisi yapıldı. Zeynep Hatun Anaokulunda eğitim gören 142 minik öğrenci ve velileri atık malzemelerden ürettikleri oyuncakları hem sergiledi hem de yarıştırdı. Minik öğrenciler atık malzemelerden uçak, robot, gemi, langırt masası gibi oyuncaklar yaptı. Sergi açılışı Amasya Valisi Dr. Osman Varol’un eşi Funda Varol, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Özkan Kaya, kurum kuruluş Müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda velinin katılımıyla yapıldı. Atıktan Oyuncak Üretme Yarışması'nı atık malzemeden üretilmiş uzay aracı ve uzay elbisesi ile Öykü Elif Bektaş kazandı. Bektaş’a hediye olarak bisiklet verildi.

Birinci olan Öykü Elif Bektaş’ın annesi Sevlay Bektaş, “Aslında kızımın fikriydi. Astronot olmak istiyordu, uzaya gitmek istiyordu. Biz de geri dönüşümden böyle bir oyuncak yapalım istedik. Onun hayalini gerçekleştirdik, onunla beraber yaptık” dedi.

Birinci olan Öykü Elif Bektaş da büyünce kaşif olacağını belirtti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Özkan Kaya, "Dünya Çevre Günü konseptinde bu yılın konsepti olan Sıfır Atık Projesi için biz de burada Zeynep Hatun Anaokulumuzla beraber bir yarışma düzenledik. Sıfır atıktan oluşan oyuncak yarışması. Bu yarışmanın sonucunda kazananlar 1-2-3 ve 2 tane 3 seçtik. Güzel bir etkinlik oldu. Bu şekilde çocukların ufku genişliyor. Çok güzel projeler var. Bazen diyorsun çocuk bu yaşta bunu düşünüyorsa ileride neler yapar” ifadelerini kullandı. Zeynep Hatun Anaokulu Okul Öncesi Öğretmeni Yasemin Bolat, “Sıfır Atık Projesi kapsamındaki çalışmalarımızı sergiledik. Velilerimiz tamamen atıklardan oluşturduğu çalışmaları çocuklarıyla birlikte yaptılar. Daha işlevsel olan oyuncaklarımız ilk 3’e girecek şekilde öğrencilerimiz arasında kısa bir yarışma, jüri üyelerimiz belirledi zaten. Biz öğrencilere atık materyallerin yeniden dönüştürülebileceğini, çöplere atılması yerine yeniden kullanılabileceğini, yeniden bir ürün oluşturulabileceğini bilincini oluşturmak istedik burada. Pet şişeler, kapaklar, çöp kovaları, yoğurt kovaları, her türlü atık materyalden çalışmalar yaptılar” diye konuştu.



