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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Minik öğrenciler Cumhuriyet Bayramı'nı çektikleri kliple kutladı İzle

Minik öğrenciler Cumhuriyet Bayramı'nı çektikleri kliple kutladı İzle

ÖĞRENCİLERİN MARŞI SÖYLEMESİ

Sosyal Medya Öğretmenler Öğretmen Allah Öğrenciler 

-RÖPORTAJ
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( AMASYA ) AMASYA

- Amasya Merzifon ilçesinde Fatih İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri Sadık Arslan yönetiminde “Sonsuza” marşına çektikleri klip ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. 3. sınıf öğrencileri toplam 30 çocuk, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için klip çekti. Klip sosyal medya da büyük ilgi görürken, öğretmen Sadık Arslan, “Ülkemiz için önemli olan tarihi olayları öğrencilerime oyun, etkinlikle bu tarz eğlenceli çalışmalarla anlatmaya çalışıyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümü münasebetiyle sonsuza marşına bir orff çalışması gerçekleştirdik. Biz bu çalışmayı yaparken çok eğlendik. İnşallah sizde izlerken eğlenirsiniz. Bu vesileyle bütün ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Cumhuriyetin ilanında emeği geçen bütün büyüklerimize saygılarımı sunuyorum” dedi.

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