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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Minik öğrenciler arkadaşlarına meslekleri tanıttı İzle

Minik öğrenciler arkadaşlarına meslekleri tanıttı İzle

mesleklerın tanıtılması goruntu

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( ORDU )- Fatsa’da ‘Temelde Çocukların Meslekleri Tanıması Projesi’ ORDU

- Ordu’nun Fatsa ilçesi Atatürk İlkokulu Rehberlik Servisi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleşen “Temelde Çocukların Meslekleri Tanıması Projesi”nde öğrenciler meslekleri uygulamalı olarak ders şeklinde gördüler. Okulda konferans salonunda oluşturulan meslek platformlarında her öğrenci gelen sınıf öğrencilerine meslekleri hakkında uygulamalı olarak bilgiler aktardılar. Proje ile ilgili bilgiler aktaran Okul Müdürü Gökhan İslam, “Fatsa Atatürk İlkokulu Müdürlüğü ve Rehberlik Servisi olarak bu projede en temelde çocukların meslekleri tanımasını amaçladık. Bunu yaparken meslek elemanlarını davet etmek yerine çocukların yaparak, yaşayarak öğrenmesine vesile olmak adına gönüllü çocukları işin içine katarak meslekleri arkadaşlarına tanıtmasını sağlamak için her bir minik bedene bir meslek yükledik. Böylece katılımcı ve izleyici çocuklar bahsi geçen mesleklerin aslında kendilerine hiç de uzak olmadıklarını anladılar. Projemizin bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Okulumuz öğrencileri mesleklerin tanıtılmasında tiyatral yeteneklerini de kullanarak mesleklerin amaçlarını, nasıl islediğini ve yapıldığını gelen diğer öğrencilere anlatıyorlar. Bu anlamda tüm öğrencilerimize meslekler tanıtılıyor ve ileriki yaşamlarda hangi meslekleri seçecekseler de yardımcı oluyorlar” dedi.
Öğrencilerin meslekleri tanımasında meslek elemanlarının değil de okul öğrencilerimizden bazılarını ilgili meslekler konusunda eğiterek kendi arkadaşlarına bilgiler vermesini amaçladıklarını söyleyen rehberlik öğretmeni Tuğba Bağcı, “Proje kapsamında meslekler hakkında seçtiğimiz öğrenciler meslekleri tanıttık ve ilgili görselleri de hazırlayarak oluşturduğumuz platformda kendi alanları ile ilgili bilgileri gelen öğrenci arkadaşlarına aktardılar. Kendi içlerinden birileri olduğu için öğrencilerimizin projemizin daha dikkatini çekeceğini düşündük. Bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum” şeklinde konuştu.
Meslekleri tanımada gerçekleştirdikleri projenin çok etkili olduğunu belirten rehber öğretmeni Nurcan Yılmaz ise, “Geçen yıl ilk defa projemizi gerçekleştirmiştik. Bunda başarılı olduk ve bu yılda biraz daha geliştirerek projemizi devam ettirdik. Sınıf öğretmenleri ve öğrencilerden gelen olumlu tepkiler ise bizlerin projede başarılı olduğunu kanıtladı” diye konuştu.
Meslekler hakkında bilgileri kendi akranlarından alan öğrenciler projeyi gerçekleştirenlere teşekkür ettiler. (AA-SLH-Y)
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