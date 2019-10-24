Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Minik öğrenci harçlıklarını Mehmetçiklere bağışladı İzle

Minik öğrenci harçlıklarını Mehmetçiklere bağışladı İzle

İNEGÖL KÜÇÜK KIZ KLİBİYLE KAFEYE GEÇİLECEK

( BURSA ) BURSA

Televizyon Öğretmen 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1 sınıf öğrenci Irmak Cemre Türe, Mehmetçiğe destek kampanyası başlattı. İnegöl'de ikamet eden 1. sınıfı öğrencisi 6 yaşındaki Irmak Cemre Türe, televizyonda izlediği haberlerin ardından harçlıklarını Mehmetçik Vakfına bağışlama kararı aldı. Bunun için kumbarasında bulunan paraları okula götüren Irmak, öğretmenine böyle bir kampanya başlatmak istediğini söyledi.

Yaptığı hareketle herkesin gönlünü kazanan minik kıza sınıf arkadaşları da destek verdi. Irmak Cemre Türe, "Ben askerimizi çok seviyorum. Haberlerde gördüm, herkes askerlerimiz için bir şeyler yapıyor. Ben de kumbaramdaki harçlıklarımı Mehmetçik Vakfına bağışlama kararı olarak bir kampanya başlattım. Bu kampanyaya sınıftaki arkadaşlarım da destek verdi. Çok mutluyum. Allah askerlerimizi korusun" diye konuştu.
(SA-MŞ)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı