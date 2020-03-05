Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı

-Annesinin peşimden gitmeye çalışması



(EDİRNE)- Silah sesleri gölgesinde annesinin peşinden düşe kalka gitmeye çalıştı EDİRNE



- Türkiye’den Avrupa’ya göç etmek gitmek isteyen mültecilere sınır kapılarının açılacağı dair açıklama yapıldıktan sonra sonra binlerce mülteci Edirne’ye doğru hareket etti. Pazarkule sınır kapısında ise annesinin peşinden silah sesler arasında düşe kalka yürüyen çocuğun görüntüsü izleyenlerin yüreklerini sızlattı. Türkiye’de yaşayan binlerce mülteci aileleri ile birlikte sınırı geçerek Avrupa'ya gitme umuduyla Edirne’ye geldi. Mülteciler birçok kez Yunan askerlerinin zulmü ile karşılaştı. Kadın, çocuk, yaşlı ayrımı gözetmeden silah ve ellerinde bulunan coplar ile saldıran Yunan askerleri, dünya medyasında büyük tepki çekti. Durumdan en çok etkilenen her zamanki gibi yine minik bedenler oldu. Annesinin peşinden tarlada gitmeye çalışan küçük bir mülteci düşe kalka ilerlemesi görüntülere yansıdı. Silah sesler gölgesinde umuda atılan minik adımlar izleyenlerin yüreklerini sızlattı.



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