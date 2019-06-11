Minik köpeğin dondurma keyfi Haberi

-röportaj



( AĞRI ) AĞRI



- Ağrı'da 12 yaşındaki çocuğun dondurmasını köpeği ile paylaşması ilginç görüntüler oluşturdu. Köpeğinin sıcak havayla dondurmaya alıştığını söyleyen minik Fırat, fırsat buldukça dondurmasını köpeğiyle paylaşıyor. Ağrı'da yaşayan 12 yaşındaki Fırat Ergül isimli çocuğun, köpeğiyle olan ilişkisi görenleri tebessüm ettiriyor. Minik Fırat, köpeğiyle bazen yemeğini bazen ise dondurmasını paylaşıyor. Minik köpeğin dondurma yediğini görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Yavru köpeği sahiplendiğini ve ona her gün kendisine aldığı dondurmadan aldığını belirten Ergül, ‘’Sokakta arkadaşlarla oyun oynarken sıcaktan bunalıp dondurma yemeye karar verdik. Sonra bakkaldan dondurma aldık. Tam yemeğe başlayacaktım ki bu köpeğin bize baktığını ve susamış olduğunu gördüm. Hemen ona kendime aldığım dondurmadan verdim. Dondurmayı iştahla yaladığını görünce çok şaşırdık. Sonra peşimden ayrılmadı. Bende onu bırakmak istemedim’’ dedi.

Yavru köpeğin dondurma yiyişini çok sevdiğini dile getiren Ergül, köpeği sahiplendiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: ‘’Köpeğe ilk dondurmayı verdikten sonra peşimden beni eve kadar takip etmesiyle onunla aramızda bir bağ oluştuğunu anladım. O günden beri ben bakıyorum ona. Kapımızın önünden hiç ayrılmıyor. Babam harçlık verince, ona da kendime de dondurma alıyorum. Köpeğe çok alıştım. Onunla normal bir arkadaşım gibi oyun oynuyorum.’’ Hayvanlarında insanlar gibi açlık ve susuzluk çektiklerini söyleyen Ergül, sergilediği davranışla örnek teşkil etti. Ergül, ‘’Havyanları sevmeliyiz, çünkü onlarda bizim gibi can taşıyor’’ ifadelerini kullandığı konuşmasında, ‘’Köpeği o halde görünce bizim gibi onunda susadığını düşündüm. Ama onlar bizler gibi değil. Biz o an gidip bir şeyler alıp susuzluğumuzu giderebiliyoruz. Karnımızı doyurabiliyoruz. Ama onlar bunları yapamıyor. Bu yüzden onu öyle bırakmak istemedim. Ona aldığım dondurmayı vermek istedim. Hayvanlarda canlı. Onlarda bizim gibi acı çekiyor. Karınları acıkıyor. Onlara kötü davranmamalıyız. Bu köpek en iyi arkadaşlarımdan biri oldu. Onunla çok güzel oyunlar oynuyoruz. Peşimden koşuyor’’ ifadelerine yer verdi. (RD-DA-AT-ÖK-Y)

