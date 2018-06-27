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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Minik kız uyuşturucu şüphelisi babasını böyle bekledi

Minik kız uyuşturucu şüphelisi babasını böyle bekledi

Adliyeden detay

Uyuşturucuyla Mücadele Uyuşturucu Narkotik Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Şüpheli Y.Y.'nin adliyeye getirilişi ve kızının babasını beklemesi
-Genel detay

( ESKİŞEHİR -ÖZEL) ESKİŞEHİR

- Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edilirken, minik kızı yolun ortasında bekleyerek babasını uzun süre izledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda toplam 4 şahıs yakalandı. Şahısların üzerilerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 39,82 gram bonzai, 29,22 gram bonzai çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen bitkisel madde, 1 adet bonzai çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen sinek ilacı, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 8 adet pompalı tüfeğe ait olan kartuş ele geçirildi. Bir şüpheliye ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan, 3 şahsa ise ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan, yasal işlem yapıldı. Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan hakkında işlem yapılan Y.Y. emniyetteki işlemlerinin akabinde adliyeye sevk edildi. Aile yakınlarının da beklediği adliye kapısında Y.Y.’nin kızı babasının getirilmesini bekledi. Daha sonra narkotik ekipleri nezaretinde araçtan indirilen Y.Y. adliyeye getirildiği sırada kızı yola doğru koştu. Babasının gelişini izleyen minik kız yolun ortasında durdu. Şaşkın gözlerle babasını izleyen Y.Y. daha sonra kenara çekildi. Minik kız aile yakınlarıyla birlikte, polis ekiplerinin götürdüğü babasını takip ederek adliyeye girdi.
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