Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Minik Kelime artık duyabiliyor

Minik Kelime artık duyabiliyor

Kelime'nin sedyede görüntüsü

Hastane Hayırseverler Ameliyat Umutlu 

-annesinin açıklamaları
-arşiv

( BURSA - ÖZEL) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3,5 yaşındaki minik Kelime, hayırseverlerin desteğiyle ameliyat oldu. Küçük kız artık duyabiliyor ve yavaş yavaş konuşmaya başladı.
Ahıska'dan Bursa'ya gelen İsayeva ailesinin 3,5 yaşındaki kızları Kelime'nin 5 ay içinde ameliyat olması gerekiyordu. Ancak maddî durumları olmayan aile çocuklarını ameliyat ettiremiyordu. Kelimenin ameliyatı için 120 bin TL lazımdı. 5 ay içerisinde ameliyat olmazsa minik kız ömür boyu ne konuşabilecek ne de duyabilecekti. Gözü yaşlı anne Feride İsayeva, İHA aracılığıyla yetkililere seslenerek yardım istedi. Haberin ardından hayırseverlerin desteğiyle Kelime için gereken para toplandı. İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat olan Kelime buradaki tedavisinin ardından Azerbaycan'a gitti. Minik Kelime, kulağına takılan cihazlarla artık hem duyabiliyor, hem de yavaş yavaş konuşmaya başladı.
Anne Feride İsayeva, çok umutlu olduğunu belirterek, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. (SA-MŞ)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Defalarca ameliyat oldu ama...Defalarca ameliyat oldu ama...
’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Bakanlık Düğmeye Bastı, Kapan-6 Operasyonu BaşlatıldıBakanlık Düğmeye Bastı, Kapan-6 Operasyonu Başlatıldı
Sınıra Askeri Sevkıyat!Sınıra Askeri Sevkıyat!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı