Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
- Minik Kangal’ın beyin ameliyatı 3 saat sürdü İzle

- Minik Kangal’ın beyin ameliyatı 3 saat sürdü İzle

-Tedavi öncesi

Köpek Köpek Yavrusu Ameliyat Hayvan 

--Operasyon
--Operasyon sonrası
--Detaylar

( SİVAS )- Hidrosefali tanısı ile tedavi altına alınan minik Kangal yavrusunun beyin ameliyatı 3 saat sürdü SİVAS

- Hidrosefali tanısı ile tedavi altına alınan minik Kangal yavrusunun beyin ameliyatı 3 saat sürdü. Sivas’ın Zara ilçesinde bulunan, yaşadığı denge kaybı yüzünden yürüme zorluğu çeken Kangal yavrusu tedavi edilmesi için geçtiğimiz haftalarda Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğine (SOHAYKO) teslim edilmişti. Veteriner hekim Esma Yıldar tarafından muayene edilen köpek yavrusunun MR filmlerine de bakılarak beyninde su toplamasından kaynaklı hasar oluştuğu anlaşıldı. Minik köpek yavrusu geçtiğimiz gün Veteriner Hekim E. Yasin Yılmaz ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Cerrahi Anabilim dalında görevli hocalar tarafından ameliyat edildi. Mikro cerrahi yöntemi ile gerçekleştirilen beyin ameliyatı 3 saat sürdü. Başarılı geçen operasyonun ardından 10 günlük kritik süreci atlatması beklenecek. Yavru, sağlığına kavuştuktan sonra kendisini sahiplenecek bir hayvan severe teslim edilecek. (MAG-GF-
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Defalarca ameliyat oldu ama...Defalarca ameliyat oldu ama...
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı