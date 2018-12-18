Minik kalplerden Mehmetçik'e sürpriz

-Koliler üzerindeki yazı

-Okul Müdürü Kenan Ülkar'ın açıklaması

-Okul Binası, tabela detayı



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir’in Bandırma İlçesinde, Bandırma Ortaokulu öğrencileri Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Yemişli Karakol Komutanlığındaki 100 Mehmetçiğe içerisinde yerel yiyecekler ve giysiler olan paketler gönderdi. Balıkesir’de Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (BENGİ) kapsamında Bandırma Ortaokulu öğrencileri, velilerin ve öğretmenlerin desteğiyle Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Yemişli Karakol Komutanlığındaki askerlerimize giyecek kıyafet, yerel yiyecekler ve duygularını ifade eden mektuplardan oluşan koliler gönderdi. Bundan 2 ay önce Batman’ın Gercüş İlçesinde şehit düşen 8 Mehmetçiğimiz anısına harekete geçen Bandırma Ortaokulu öğrencileri Yemişli Karakol Komutanlığına velilerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin el birliğiyle 8 koliden oluşan paketler gönderdi. Bandırma Ortaokulu Müdürü Kenan Ülkar “Balıkesir’de Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (BENGİ) kapsamında okulumuzca bir proje hazırladık. Bundan 2 ay önce Batman’ın Gercüş İlçesinde 8 askerimiz şehit olmuştu. Şehitlerimizden Okan Dinçer Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde ikamet etmekteydi. Batman’ın Gercüş İlçesine bağlı Yemişli Karakolu'ndanki Mehmetçiklerimize, velilerimiz öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin katkılarıyla 8 adet 100 kişilik koli hazırladık. Kahramanlarımıza göstermiş oldukları mücadelelerden ve bizleri burada rahat ettirdikleri için teşekkür ederiz. Hepsinin Allah yardımcısı olsun. Hazırladığımız kolilerin içerisinde kazak, çorap, velilerimizin kendi hazırladıkları kek, kurabiye, çay, şeker gibi onlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek birçok malzemeyi koyduk” dedi.



