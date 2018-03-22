Minik hayranı, Başbakandan Cumhurbaşkanına selam gönderdi

-Başbakanın türbeyi ziyareti

-Başbakanım çocuklarla fotoğraf çektirmesi

-Başbakanın çocuklar sohbet etmesi

-Başbakanın vatandaşlarla sohbet etmesi

-Başbakanın türbeye girişi ve çıkışı

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( KASTAMONU -ÖZEL)- Başbakan Yıldırım, Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin türbesinde dua etti KASTAMONU



- Başbakan Binali Yıldırım, Hz. Pir Şeyh Şa’ban-ı Veli Hazretlerinin türbesini ziyaret ederek dua etti. Bu esnada küçük bir çocuk, Başbakandan Cumhurbaşkanına selam söylemesini istedi. 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu’da başlayan kutlamalara katılan Başbakan Binali Yıldırım, etkinlik sonrasında AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik, Murat Demir ve Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile birlikte Hz. Pir Şeyh Şa’ban-ı Veli Hazretlerinin türbesini ziyaret etti. Buraya geldiği esnada yol kenarında bekleyen çocukları gören Başbakan Yıldırım, çocukların yanına giderek onlarla selamlaştı. Çocukların fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmeyen Başbakan Yıldırım, yanına gelen küçük bir kız çocuğunun kendisinden ricası olduğunu ifade ederek, “Cumhurbaşkanımıza selam söyler misiniz? Kastamonu’ya geldiğinde kendisi, anneme tespih hediye etmişti. Oradan beni hatırlar” dedi.

Bunun üzerine Başbakan Yıldırım da, “Aleykümselam” diyerek küçük çoğun selamını Cumhurbaşkanına ileteceğini söyledi.



Vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Başbakan Yıldırım, ardından Hz. Pir Şeyh Şa’ban-ı Veli Hazretlerinin türbesine geçerek dua etti. Türbe çıkışında Başbakan Yıldırım, Kastamonu Havalimanından uçakla Ankara’ya geri döndü. Öte yandan Başbakanın korumaları da, çocuklara oyuncak dağıttı.

(Vİ-

