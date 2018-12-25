Minik gönüller büyüklere örnek oldu Haberi

-Okul Müdürü Ali Rıza Çelik’in konuşması

-Paranın toplanmasına öncülük eden öğrencilerden Aysel Zeynep Kavaklı’nın konuşması

-İHH Eskişehir Şube Müdürü Musa Karadaş’ın konuşması

-Genel detaylar



( ESKİŞEHİR )- Kumbaralarında biriktirdikleri paraları Yemenli kardeşlerine gönderdiler- Miniklerin topladığı 10 bin TL İHH ile Yemen’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de, kumbaralarındaki paralarını toplayarak Yemen’deki kardeşlerine yardım gönderen minikler, gösterdikleri fedakarlıkla büyüklere örnek oldu. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde işledikleri ‘zekatın önemi’ konusundan ilham alarak sınıf sınıf gezen öğrenciler, 10 bin TL para topladı. El birliğiyle toplanan parayı okul idaresine bildirip İnsani Yardım Vakfı (İHH) işbirliğiyle Yemen'deki kardeşlerine göndermenin mutluluğunu yaşadılar. Öğrecilerin bu emeğine kayıtsız kalmayan okul yönetimi de, düzenledikleri törenle toplanan 10 bin TL’lik yardım çekini İHH Eskişehir Şube Müdürü Musa Karadaş'a teslim etti. Miniklere paranın yerine ulaşması konusunda yardım eden ve her birini tek tek gönülden kutladığını dile getiren Okul Müdürü Ali Rıza Çelik, “Yaşlarınız bizlerden daha küçük, bedenleriniz bizlerden daha küçük, ama yürekleriniz bizimkilerden çok çok daha büyük. Geçen hafta içerisinde çarşamba günü bize talep geldi. Okul başkanımız 'Yemen'deki kardeşlerimiz için para toplayabilir miyiz' dedi, izin istedi. Yanındaki arkadaşlarıyla birlikte hiç biz dahil olamadan sınıfları gezdiler, durumu anlattılar. Bizler de duyarsız kalmayalım dediler. Kumbaranızdaki harçlıklarınızı getirdiniz. Biz bu paraları sayarken gördük poşetlerden bozuk paralar çıktı. Kumbaralardaki harçlıklar gelmiş. 10 bin lira para topladınız kendi aranızda. Bunun için hepinizi yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı. Paranın toplanmasına öncülük eden öğrencilerden Aysel Zeynep Kavaklı ise, “Biz din dersinde zekatın önemi konusunu işliyorduk ve orada öğretmenimiz bize videolar, oradaki aç insanların halini izletti. Ben de onlar için bir şey yapmak istedim. Ben burada önüme gelen yemeği beğenmeden tok yatarken onların orada açlıktan ölmesi içime oturdu ve bu fikri idare ile paylaştım. Onlarda yardım ettiler. Sınıfları dolaştık, öğrenciler de istekliydi rahatça topladık” şeklinde konuştu.

“Geleceğimizin ne kadar parlak ve aydınlık” Böyle bir hayırlı işe elçi olmaktan onur duyduğunu belirten İHH Eskişehir Şube Müdürü Musa Karadaş, “Bir müminin azası olmayı becerdiniz sizi yürekten kutluyorum. Baktıkça geleceğimizin ne kadar parlak ve aydınlık olduğunu görüyorum. Dünyanın neresinde bir mazlum, mağdur varsa şuna eminim ki sizler onların yanında olacaksınız” diye belirtti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit, “Hepinizin yüreklerine sağlık. Annelerinize, babalarınıza çok teşekkür ediyorum. Müslüman’ın hayır yapmayı, infak yapmayı sevmesi lazım. Yemek yediği zaman kardeşini düşünmesi lazım. Cebinde 10 lirası olduğu zaman acaba kardeşimin de var mıdır diye düşünmesi lazım. Sizler bunun örneklerini verdiniz. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

(AŞ-MK-Y)

