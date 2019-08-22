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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Minik Firas, 4. kattan beton zemine düştü

Minik Firas, 4. kattan beton zemine düştü

- Çocuğun düşme anı

İlk Müdahale Bebek Hastane Kalaba Sağlık Ekipleri 

-- Vatandaş kalabalığı
-- Sağlık ekipleri
-- Genel ve detay

( ANTALYA )- Ağır yaralanan bebek tedavi altına alındı ANTALYA

- Antalya'nın Kumluca ilçesinde Firas isimli 2,5 yaşındaki bir çocuk, apartmanın dördüncü katından düştü. Beton zemine düşen çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Merkez mahallesi Çarşı İçi caddesinde bir apartmanın 4'üncü katından bir çocuk düştü. Beton zemine düşen 2 buçuk yaşındaki minik Firas El Şahaze'yi görenler 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından, minik Firas Özel hastaneye kaldırdı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilen Firas'ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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