“Minik Eymen ihbarı ağırdan alınmış”

-- Avukatın açıklamaları

-- Daire kapısından görüntüler

-- Arşiv Görüntü



( İZMİR )- Avukat Seda Banu Akyüz, “Kanunlarımız doğru uygulandığında yeterli”- “Böyle bir durum yaşanmayabilirdi” İZMİR



- İzmir’de annesi ve sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen 5 yaşındaki minik Eymen ile ilgili yapılan ihbar ve CİMER başvurusunun ağırdan alındığını savunan Avukat Seda Banu Akyüz, “Kanunlarımız doğru uygulandığında yeterli. Özellikle çocukla ilgili birçok madde var ama uygulamada biraz eksik kalınıyor” dedi.

İzmir’in Buca ilçesinde 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak’ın dövülerek öldürüldükten sonra cesedinin tandırdan çıkmasının yankıları sürüyor. İddialara göre, akrabalarının yanında kaldığı Eskişehir’den 23 Temmuz 2019 günü annesi Mine Durak ve sevgilisi Serkan Elçetin tarafından İzmir’e getirilen 5 yaşındaki Eymen’den haber alamayan akrabaları, minik çocuğun darp edildiğine dair fotoğrafları görünce önce Eskişehir’de bulunan bir polis merkezine, oradan sonuç alamayınca 16 Ağustos’ta da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) ihbar başvurusunda bulundu. Şikayet tarihi dikkate alındığında işlemlerin geç başlatıldığı yorumunu yapan Avukat Seda Banu Akyüz, “Şikayetle birlikte sürecin başlamış olması gerekiyor. Çocukla ilgili şiddet olaylarında, ihbarın çocuğun yakınından gelmesi gerekmiyor. Mutlaka ihbarın değerlendirilmesi ve işleme alınması gerekiyor” dedi.

Karakola yapılan başvuruda şikayetçinin ifadesinin alınıp ilgili çocukla ilgili işlemlerin derhal başlatılması gerektiğini savunan deneyimli hukukçu, “Sosyal Hizmetler görevlileri ve polis ekipleri çocuğu bulup ihbarların doğruluğunu değerlendirmesi gerekiyordu. Burada önemli olan çocuğun yüksek menfaatidir. Çocuğun korunması için gerekli olan herhangi bir ihbarın değerlendirilmesi. Burada anladığımız kadarıyla CİMER başvurusu ağırdan alınmış” ifadelerini kullandı. “Polisin ısrarcı olması gerekiyordu” CİMER’e yapılan ihbar başvurusunun hemen değerlendirildiğinde minik çocuk için bir umut olabileceğini de söyleyen Akyüz, “Belki yetişilemeyecekti ama çocuk bu hale gelmeden de bulunabilirdi diye düşünüyorum. Polis, sadece gidip ev adresine bakıp, ihbar kağıdı bırakmış ve ‘karakola uğrayın’ diye not bırakmış. Annenin evde bulunamaması bile ihbarın doğru olduğunu gösterebilir. Polisin bunu değerlendirip ısrarcı olması gerekiyordu. Bu durumda böyle bir durum yaşanmayabilirdi” dedi.

“Ebeveynler her zaman doğru anne ve babalık yapamayabiliyorlar” “Kanunlarımız doğru uygulandığında yeterli” diyen avukat Akyüz, “Özellikle çocukla ilgili birçok madde var. Uygulamada biraz eksik kalınıyor. Kadına ve çocuğa uygulanan şiddet normal görünüyor gibi. Değerlendirmekte geç kalınıyor. Aile içi deniyor ama ebeveynler her zaman doğru anne ve babalık yapamayabiliyorlar. Farklı ilişkilerinden dolayı çocukları bu kötü ortamın içinde tutabiliyorlar ve çocukların faili olabiliyorlar” şeklinde konuştu.

“Annem beni yere çarptı” Öte yandan, sevgilisi Serkan Elçetin ile birlikte tutuklanan Mine Durak’ın ikamet ettiği sitenin görevlisi, olaydan önce birkaç kez küçük çocuğu bahçede gördüklerini ve gözaltında morluklar bulunduğunu söyledi.



Morlukların nedenini sorduğunda, minik Eymen’in “Annem yaramazlık yaptığım için beni yere çarptı” dediğini söyleyen site görevlisi, “Biz Serkan ve Mine’yi evli sanıyorduk ama değillermiş. Evlerine sürekli yabancı erkekler girip çıkıyordu. Site sakinleri rahatsız olunca gidip söyledim ama Mine Durak bana ‘Onlar Serkan’ın arkadaşları. Biz yanlış bir şey yapmayız’ dedi” ifadelerini kullandı. Mine Durak ve Serkan Elçetin’in ikamet ettiği 56 numaralı dairenin kapısında Mine Durak adına 22 Ağustos 2019 tarihli tebligatlar olduğu, bu tebligatların uzun süredir alınmadığı göze çarptı.