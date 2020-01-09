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09 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Minik Eylül’ün servis minibüsünün altında kalarak ölmesiyle ilgili iddianame hazırlandı Haberi

Minik Eylül’ün servis minibüsünün altında kalarak ölmesiyle ilgili iddianame hazırlandı Haberi

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( İSTANBUL )- Servis şoförünün 6 yıla kadar hapsi istendi İSTANBUL

Otopsi Raporu Hapis Cezası Polis Ekipleri Okul Bahçesi Servis Şoförü 


- Avcılar’da okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu’nun ölümümüne ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede servis şoförünün 6 yıla kadar hapsi talep edildi. Avcılar’da 7 Kasım 2019’da Mehmetçik İlköğretim Okulu’nda bahçeye giren servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu’nun ölümüne ilişkin olayın iddianamesi hazırlandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede servis şoförü Hüseyin Yıldırım’ın servis aracıyla okul bahçesine giriş yaparken, bahçe içerisinde manevra yaptığı açıklandı. Şoförün bahçe içerisindeki Eylül Mirzaoğlu’na çarptığının açıklandığı iddianamede, 8 yaşındaki çocuğun hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı. İddianamede, hem polis ekiplerince hazırlanan kaza tespit tutanağında, hem de bilirkişi incelemesinde sanık Hüseyin Yıldırım’ın olayda asli kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi. Maktülün babasının ise olay nedeni ile şikayetçi olduğu da iddinamede aktarıldı. İddianamede yer verilen sanığın savunmasında olayın istemeden meydana geldiğini ve çarpma esnasında çocuğu görmediğini söylediğine de yer verildi.
Deliller, kamera kayıtları ve otopsi raporu incelendiğinde sanığın ‘taksirle ölüme neden olma’ suçunu işlediğinin sabit olduğu da iddianamede açıklandı. Sanık hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
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