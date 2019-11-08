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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Minik Eylül'ün öldüğü okulda polisin incelemeleri sürüyor İzle

Minik Eylül'ün öldüğü okulda polisin incelemeleri sürüyor İzle

Kazanın arşivi

Polis Polis Ekipleri Okul Bahçesi Servis Aracı 

-okulun olduğu yerde polisin çalışması
-röportaj
-detaylar

( İSTANBUL )- Birçok öğrencinin okula gelmediği görüldü İSTANBUL

- Avcılar'da dün 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun hayatını kaybettiğin olayın ardından bugün velilerin bir kısmı çocuklarını okula göndermezken polis ekiplerinin incelemelerine devam ettiği görüldü.
Olay, dün öğlen saatlerinde Avcılar'da bulunan Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde yaşanmıştı. 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu okul bahçesine giren servis aracının altında kalarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından bugün velilerin büyük kısmı çocuklarını okula göndermedi. Okul bahçesi ve çevresinde ise polis ekipleri tarafından çalışmalara devam edildi. Alanı metreler yardımı ile ölçen polisin, kazanın yaşandığı alanda fotoğraflama yaptığı da görüldü.
Öğrencilerin büyük çoğunluğu ise okula gelmedikleri görüldü.
Eylül'ün bir arkadaşı ve velisi ise yaşanan kazadan sonra üzüntülerini dile getirdi. (MD-
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