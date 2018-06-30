Minik Eylül'ün cenazesi ikindi namazında toprağa verilecek Haberi

-Ailenin evinde kurulu taziye çadırı

-Vatandaşlardan görüntü

-Genel ve detay

--arşiv-

-Eylül'ün görüntüleri

-arama çalışmalarından görüntü



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara'nın Polatlı ilçesinde 7 gün önce kaybolan ve dün cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara, bugün ikindi namazının ardından toprağa verilecek. Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Uzunbeyli Mahallesinde 22 Haziran'da kaybolan Eylül Yağlıkara'nın bulunması için seferber olunmuştu. Elde edilen bulguları değerlendiren ekipler, Eylül'ün cansız bedenini dün bir tarladaki elektrik direğinin altında gömülü halde buldu. Eylül'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirilirken, jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Acı haberin ardından Eylül'ün ailesinin evinde büyük üzüntü hakim olurken, Türk Kızılayı ve Polatlı Belediyesi evin önünde taziye çadırı kurdu. Aile, taziye için gelen vatandaşların başsağlığı dileklerini kabul etti. Öte yandan, minik Eylül'ün cenazesi, Uzunbeyli Mahallesi Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

