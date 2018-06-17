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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Minik Emirhan, tavuğunu ağzına koyduğu yemle besliyor

Minik Emirhan, tavuğunu ağzına koyduğu yemle besliyor

babanın kucağındaki tavuğu okşaması

Sosyal Medya Hayvancılık Hayvan 

-küçük emirhan'ın ağzındaki yem ile tavuğu beslemesi
-Emirhan'ın cebindeki yemi ağzına alması ve tavuğu tekrar beslemesi
-Etraftakilerin gülüşmeleri

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de, ağzına aldığı yem ile tavuğu besleyen küçük Emirhan'ın görüntüsü sosyal medyada büyük beğeni kazandı. Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Kahveci mahallesinde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan bir ailenin en küçük ferdi olan Emirhan Kiraç'ın sosyal medyaya yüklenen videosu, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Küçük Emirhan, babası Faysal Kiraç'ın kucağında bulunan tavuğu, ağzına koyduğu yem ile besledi. Son günlerde hayvanlara karşı uygulanan şiddet sonrasında sosyal medyada paylaşılan bu görüntü, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. (AÖ-
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