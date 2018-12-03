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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Minik elleriyle zeytinyağı sabunu yaptılar - BALIKESİR Haberi

Minik elleriyle zeytinyağı sabunu yaptılar - BALIKESİR Haberi

- Ana sınıfı öğrencilerine zeytinyağı sabununun anlatımı - Sabun yapımının uygulamalı olarak gösterilmesi - Mücahit Kıvrak ile röportaj - Anıl Öztürk ile röportaj - Çocuklar ile röportajMinik elleriyle zeytinyağı sabunu yaptılar - Balıkesir 'in Edremit ilçesindeki bir anaokulunda, yaşları 3 ila 5 arasında değişen çocuklara geleneksel yöntemle zeytinyağı sabunu yapımı uygulamalı eğitimle öğretildiBALIKESİR (AA) - Türkiye'nin, 13 milyon ağaç varlığıyla en önemli zeytin üretim merkezi konumundaki Edremit Körfezi'nde zeytinyağı sabununun önemini gelecek nesillere aşılamak amacıyla bir anaokulundaki minik öğrencilere uygulamalı eğitim verildi.
Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü öğretim görevlisi Mücahit Kıvrak, bir anaokulunda yaşları 3 ila 5 arasında değişen 15 çocuğa uygulamalı olarak zeytinyağı sabunu yapımı gösterdi.Kıvrak, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, anaokulu öğrencilerine çekirdekten yetişmeleri için zeytinyağı sabununu anlattıklarını söyledi.

Türkiye'de zeytinyağı sabununun daha fazla ilgi görmesi gereken bir ürün olduğunu bildiren Kıvrak, "Zeytinyağı sabununun hem sağlıklı olduğunu izah ettik hem de becerilerini artırdık. Umarım bunsan sonraki hayatlarında daha çok zeytinyağı sabunu kullanırlar." diye konuştu.
Zeytinyağı sabunu üreticisi ve eğitmeni Anıl Öztürk de geleneksel zeytinyağı sabun üretiminin 10 yıl öncesine göre azaldığını söyledi.

Öztürk, zeytinyağı sabununun tüketimini artırmak istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:"Bunu yaparken de ilk önce tüketicinin bilinçlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden çocuklarımız da dahil olmak üzere yetişkinlere sürekli dersler vermeye çalışıyoruz ki zeytinyağı sabununu tanısınlar, faydalı olduğunu anlasınlar. Aslında kullanılması gereken yegane sabun bu sabundur. Bu sabun Avrupa'da daha çok Türkiye'de ve İspanya'da üretiliyor. Palm veya farklı yağ karışımlarıyla yapılan sabunlar daha ucuz olması nedeniyle daha çok üretilmeye ve tüketilmeye başlandı. Buna karşın biz de bu eğitimleri vermeyi sürdüreceğiz."

Bild Öğretim Görevlisi Zeytinyağı İspanya Öğrenciler 

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