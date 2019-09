Minik eller dar gelirli öğrenciler için stant kurdu İzle

- Çocukların standı taşıması

- Hakkarili 3 çocuk, ailelerinden aldıkları harçlıklarla boncuklardan kolye, künye, yüzük ve küpe yapıp mahallede kurdukları “Minik Eller Takı” standında satıp elde ettikleri parayla da dar gelirli öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuyorlar. Hakkari’nin Bulak Mahallesinde oturan Belinay Özatak kardeşi Eslem Lorin Özatak ve Şevval Seven isimli minikler ailelerinden aldıkları harçlıklarla boncuklardan kolye, künye, yüzük ve küpe yapıp mahallelerinde kurdukları “Minik Eller Takı” standında satıyorlar. Minikler yaptıkları el emeği göz nuru takılardan da elde ettikleri parayı, dar gelirli öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuyorlar. Kendileri küçük ama yürekleri büyük çocuklar yapmış oldukları farkındalıkla örnek olurken, mahalleden geçen vatandaşlar ise, çocukların sergiledikleri örnek davranıştan dolayı tebrik edip katkıda bulundular. Minik eller standının kurucusu Belinay Özatak, ailelerinin verdiği harçlıklarla 3 yıl önce mahallerinde açtıkları “Minik Eller Takı” standından kazandıkları parayla dar gelirli öğrencilere kırtasiye malzemeleri aldıklarını söyledi.



Özatak,” Biz minik eller takı standıyız. Ailelerimizden aldığımız harçlıklarla 3 yıl önce bu standı açtık. Her yaz tatilinde mahallemizde standımızı kuruyoruz. Topladığımız paralarla boncuk ve ip alıp kolye, küpe, bileklik gibi takılar yaparak yol üstünde kurduğumuz stantta satışa sunuyoruz. Bu yıl daha da genişlettik. Kendi aramızda da adını minik eller koyduk. Asıl amacımız hem farkındalık yapmak, hemde okulların açılmasıyla birlikte dar gelirli arkadaşlarımıza kırtasiye malzemesi alıyoruz. Valimiz İdris Akbıyık ile Milli Eğitim Müdürümüz Bilal Gür başta olmak üzere eğitime önem veren tüm vatandaşlarımızı standımıza destek vermeleri için davet ediyoruz. Sonuçta bizlere ne kadar yardım ederlerse, bizlerde o kadar çok dar gelirli ailelere yardım ederiz” dedi.

Ablasının farkındalık amacıyla kurduğu standın üyesi minik Eslem Lorin Özatak da, yoldan geçen vatandaşların kendilerine destek vermek için 1 TL’den sattıkları takılara 50 TL’ye kadar para verdiklerini söyledi.



Minik Özatak, "Ablamın açtığı minik eller takı standının üyesiyim. Annemin verdiği harçlıklarla boncuk alıp kendi ellerimizle değişik takılar tasarlıyoruz. Yoldan geçenler standımıza gelerek birilerine yardım ettiğimizi anlıyorlar ve bizlere fazladan para veriyorlar. Mesela 20 kuruşluk bir yüzüğe 5 TL veren bir abi bile oldu. Yada bir iki tane bileklik alan başka bir abi 50 TL verdi” diye konuştu.

Arkadaşlarıyla birlikte kurdukları minik eller takı standında çalışan Minik Şevval Seven ise, keyif ve zevkle yaptığı kolye, küpe, bileklik ve yüzükleri satmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, kendilerine destek vermek isteyen herkesi stantlarına beklediklerini söyledi.



