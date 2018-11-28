Minik dostlar minik ellere emanet

-Hayvanlardan detaylar

-Eliyle tavşana ve tavuğa lahana yediren öğrenci

-Kucağında tavşan besleyen öğrenci

-Öğrenciler ve besleme görüntüleri

-Beslenen hayvan detayı

-Bazı hayvanların çocuklardan kaçması

-4 öğrenciyle röportaj ve aralarda detaylar

-Yumurta ve tavuk görüntüsü

-Okul müdürüyle röportaj

-Bahçeden genel görüntü

-okuldan genel görüntü



( GÜMÜŞHANE - ÖZEL)- Köy okulunda mini hayvanat bahçesi kurdular- Öğretmeninden, hizmetlisine, servis şoförüne kadar herkesin katkı sağladığı hayvanat bahçesinde öğrenciler tavşanları elleriyle besliyor- Kent merkezinden bile çocukların gelip hayvanları sevdiği parkın büyütülmesi planlanıyor GÜMÜŞHANE



- Gümüşhane’de 16 köyden taşımayla gelen öğrencilerin eğitim gördüğü köy okulunun bahçesine öğretmenler tarafından mini hayvanat bahçesi kuruldu. Minik öğrenciler tavşan ve tavukları kendi elleriyle beslerken, hayvanları görmek için kent merkezinden vatandaşlar okula akın ediyor. Bir zamanlar merkez ilçeye bağlı belde olan ve il merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Gümüşhane-Bayburt karayolu üzerinde yer alan Kale köyünde bulunan 50 yıllık Kale Koçkaya İlkokulu, bölgede yer alan 16 köyden gelen öğrencilerle taşıma merkezi okul konumunda yer alıyor. Toplam 52 öğrencisi bulunan okulda geçtiğimiz bahar aylarında yöneticiler, öğretmenler ve okul çalışanları tarafından okul bahçesinin bir bölümü toplanan malzemelerle çevrilerek mini hayvanat bahçesine dönüştürüldü. Veliler, servis şoförlerinin tavuk verdiği, okul müdürünün de tavşan temin ettiği hayvanat bahçesinde öğrenciler hem teneffüslerde hem de öğlen paydoslarında sırayla hayvanları besliyor. Hayatında hiç tavşan görmemiş öğrenciler bile artık uygulama sayesinde kucaklarına tavşan alıp besleyebiliyor. Önümüzdeki günlerde İran tavuğu, keklik, bıldırcın, güvercin ve bahar dönemlerinde keçi ve kuzu konulması planlanan hayvanat bahçesindeki hayvanlar, öğrencilerin evlerinden gelirken getirdikleri artık besinler ve okulun pansiyonundan artan yiyeceklerle yine öğrenciler tarafından besleniyor. Okulun 4. sınıf öğrencilerinden Ravza Kuvvetli hergün tavşan ve tavukları beslediklerini, ilk başlarda korktuklarını fakat şimdi alıştıklarını, bu uygulama ile hayvanları daha çok sevdiklerini söylerken, aynı sınıftan Kırıklı köyünden taşımayla gelen Elif Cansever ise “Lahana, marul, havuç, öğle yemeğinden artan yemeklerle buradaki hayvanları besliyoruz. İlk başlarda korkuyordum ama artık korkmuyorum. Bence her okulda böyle hayvanat bahçeleri olmalı” dedi.

Ebrar Naz Ünsal ise hayvanların çok güzel ve sevimli olduklarını kaydederken onları besleme ve sevmenin çok güzel bir duygu olduğunu vurgularken, birinci sınıf öğrencisi Ensar Korkmaz da tavşanları sevip, beslediklerini söyledi.



Öğretmeninden, hizmetlisine, servis şoförüne kadar herkes katkı sağladı Okul Müdürü Habib Tanış, geçtiğimiz yıl Nisan ayında çocukların hayvan sevgisini artırmak için hurda olan bahçe demirlerini toparlayıp buraya getirerek işe başladıklarını belirterek, “Okul çalışanlarımız, öğretmenlerimiz hep beraber kaynağını dahi para vermeden okul imkanlarıyla yaptık. Okul personelimizle birebir çalışarak burayı yaptık. Bir arkadaşımız tavşan verdi. Sınıflarımızdan servis şoförlerimiz bize birer tavuk hediye etti. Bu şekilde yaptık. Burada amacımız öğrencilere doğada başka canlılarında yaşadığını, onlarında beslenme, yaşama hakkının olduğunu öğretmek. Onlara diğer canlıları sevmek duygusunu aşılamak” diye konuştu.

Alanda bazı günlerde yüzlerce serçenin yemlere ortak olmasının da kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Tanış, “Öğrencilerimiz tenefüslerde ve öğlen paydosunda hayvanları bizzat kendileri besleyerek o duyguyu tadıyor, hayvanlardan korkmamayı öğreniyorlar ve doğada onların da yaşadığını görüyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu yaptığımız mini hayvanat bahçesini Gümüşhane merkezden arkadaşlar ziyarete geliyor. Kendi çocuklarını alarak hafta sonları buraya ziyarete geliyorlar ve çok mutlu oluyorlar” şeklinde konuştu.

Mini hayvanat bahçesini daha da büyütüp Gümüşhane’deki tüm öğrencileri buraya değişik hayvanları görmeye getirme hedefleri olduğunu dile getiren Tanış, “6 tavuğumuz, 9 civcivimiz, 11 tavşanımız, bir horozumuz var. Hayvan sayısını artırarak, İran tavuğu, keklik, bıldırcın, güvercin düşünüyoruz. Birde bahar döneminde keçi ve kuzu düşünüyoruz. Tavukların yumurtalarını çocuklarımızın beslenme saatinde onlara yediriyoruz. Pansiyonumuzdaki yeşil atıklar ve öğrencilerimizin köyden getirdiği lahana ve marullardan meydana geliyor. Öğrenciler evlerden annesinin kullandığı lahananın, marulun atığını getirip tavşanlara yediriyor” ifadelerini kullandı. şeklinde konuştu.

(RE-ÖS-Y)

