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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Minik Ayaz'ın polis olma hayalini emniyet müdürü gerçekleştirdi İzle

Minik Ayaz'ın polis olma hayalini emniyet müdürü gerçekleştirdi İzle

Ayaz Atalay'ın polis aracıyla getirilmesi

Polis Teşkilatının Kuruluşu Emniyet Müdürü Hatıra Fotoğrafı Polis Teşkilatı Lösemi Hastalığı 

-Siren sesi çalınması
-Araçtan indirilmesi
-Emniyet müdürlüğü binasına girmesi
-Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile buluşması
-Emniyet Müdürünün çocuğu sevmesi
-Telsizi çocuğa vermesi talimat vermesi
-Polis kıyafeti giydirilimesi
-Biseklete bindirilmesi
-Bisiklet ile gezdirilmesi
-Çocuk ile röp
-Yıldız ile röp
-Genel ve detay görüntü

( ADANA -HD)- Adana'da iki yıl önce lösemi hastalığına yakalanan ve polis olmak isteyen Ayaz'ın hayalini Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız gerçekleştirdi- Minik Ayaz polis kıyafeti giyip emniyet müdürü olarak polislere "kötüleri yakalayın, uyuşturucuya geçit vermeyin" talimatı- Ayaz Atalay: "Polisi çok seviyorum çünkü onlar bizim için var"- Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız:- "Ayaz gibi kardeşlerimizin yüreğindeki saf duygular bize çok büyük bir güç veriyor" ADANA

- Adana'da polis olma hayaliyle büyüyen ancak 2 yıl önce lösemi hastalığına yakalanan Ayaz Atalay'ın hayalini Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız gerçekleştirdi. Polis üniforması giyip emniyet müdürü olan minik Ayaz, "Kötüleri yakalayın, uyuşturucuya geçit vermeyin" diye polislere emir verdi. Adana'da 2 yıl önce yüksek ateş nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürülen 5 yaşındaki Ayaz Atalay'a lösemi tanısı konuldu. O gün bugündür hastanede tedavi gören ve ilik nakli bekleyen Ayaz Atalay'ın en büyük hayali polis olmaktı. Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, lösemi hastası çocukları moral vermek için hastaneye yaptıkları bir ziyarette minik Ayaz'la da sohbet etti. Ayaz Atalay bu ziyarette polisleri çok sevdiğini ve polis olmak istediğini söyledi.

Bunun üzerine polisler bu durumu Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a aktardı. Yıldız ise hemen polislere talimat vererek minik Ayaz'ın polis arabası ile hastaneden alınıp siren sesleriyle emniyete getirilmesi talimatını verdi. "Hastaneden polis aracıyla getirildi" Minik Ayaz, toplum destekli polisler tarafından hastaneden polis aracıyla alınarak Adana Emniyet Müdürlüğü binasına getirildi.
Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın makamına getirilen Atalay, Yıldız tarafından karşılandı. Yıldız, minik Ayaz'a polis kıyafeti giydirip kendisini emniyet müdürü yaptığını polisleri telsizden talimat vermesini istedi. Minik Ayaz telsizden polislere "Kötüleri yakalayın, uyuşturucuya geçit vermeyin" talimatı verdi. Polisler emrin anlaşıldığını söyledi.

Minik Ayaz bu talimatlarını birkaç kez tekrarladı. "Polisleri çok seviyorum çünkü onlar bizim için var" Minik Ayaz, emniyete oyuncak almak için geldiğini ancak asıl nedeninin polisleri çok sevmesinden kaynaklandığını belirterek, "Polisleri çok seviyorum çünkü onlar bizim için var" dedi.
Yıldız, minik Ayaz'a bisiklet ve oyuncak ile çocuk polis kimlik kartı hediye etti. Bisiklete kardeşi ile binen minik Ayaz emniyet müdürü makamında tur attı. Bir süre gezen minik Ayaz polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi. "Koca yürekli çocuk" Yıldız, minik Ayaz'ın kocaman bir yüreği olduğunu belirterek, "O bu yaşta kendi gibi hasta çocuklara bile yardım ediyormuş. Onun bu nedenle kocaman bir yüreği var. Polisleri çok seviyor biz de onu çok seviyoruz. Minik Ayaz'ın da dediği gibi polisler onlar için var. Biz vatandaşlarımız için 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Bu tür geri dönüşler olduğu zaman çok mutlu oluyoruz. Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173. yıldönümünde böyle anlamlı ziyaretler bizi daha da mutlu ediyor. Biz her zaman bu tür çocukların yanında olacağız" diye konuştu.
Minik Ayaz'ın tedavisinin devam ettiği, uygun ilik beklendiği öğrenildi.
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