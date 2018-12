Minik ateş karıncalarından dünyaya çağrı İzle

-detaylar var



( BURSA )- "İyi amcalar teyzeler ne olursunuz savaşın sürdüğü her yerdeki kötü amcaları ikna edin"- Bursa'da Ateş Karıncaları Geçlik Hareketi Derneği'nin minik üyeleri biriktirdikleri okul harçlıklarını Yemen'deki mazlum çocuklara gönderdi BURSA - Bursa'da Ateş Karıncaları Gençlik Hareketi Derneği'nin minik öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarını Yemen deki mazlumlara gönderdi. İHA aracılığıyla dünyaya seslenen minikler "İyi amcalar teyzeler ne olursunuz savaşın sürdüğü her yerdeki kötü amcaları ikna edin" dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ateş Karıncaları Gençlik Hareketi Derneği'nin minik üyeleri bir hafta boyunca biriktirdikleri okul harçlıklarını Yemen'deki mazlum kardeşlerine gönderebilmek için İHH İnegöl Şubesi'ne teslim etti. Duygusal anların yaşandığı teslim töreninde minikler dünya barışı için çağrıda bulundular. Konuyla ilgili açıklama da yapan minik öğrenci Hatice Bayram, "Hey dünya gerçekten çok güzelsin biz isterdik ki bütün çocuklar ve insanlar senin üstünde mutlu ve neşeli bir ömür boyu hayat sürsünler. Ama maalesef görüyoruz ki bazı insanlar senin üzerinde kan dökerek mutlu olmayı elde etmek istiyor. Halbuki biz bu çocuk aklımızla kan dökerek gözyaşı akıtarak mutluluğun gelmeyeceğini iyi biliyoruz. Evet dünya sana sesleniyorum bugünlerde insanlık katlediliyor. Küçük çocuklar yemen de açlıktan can veriyor ve biz bunları üzülerek ağlayarak izliyoruz. Yemen'deki çocuklar için harçlıklarımızı biriktirdik. Onlara anneleri babaları hala ölmediyse ekmek alsın diye. Buradan çorba pişirsinler diye harçlıklarımızı göndereceğiz. Oradaki arkadaşlarımızı görmememize rağmen çok seviyoruz. Lakin bu dünyanın kötü amcaları hem de o çocukların anne ve babalarını katlediyor, yok ediyor. Düşünsenize o çocuklar anne ve babalarını yanlarında görmedikleri zaman hiç üzülmez mi? Babasını kaybetmiş bir çocuk annesine, babasının nerede olduğunu sormaz mı?, "Babam neden eve gelmiyor anne" demez mi? Ben ve arkadaşlarım buradan iyi amcalara ve teyzelere sesleniyorum. Ne olursunuz Yemen'de doğu Türkistan da Filistin de Suriye'de Dünya'da ki savaşın sürdüğü her yerde bulunan kötü amcaları ikna edin" Dedi. Daha sonra kısa bir konuşma yapan Ateş Karıncaları Onursal Başkanı Fatih Bayram ise "Yemen, 23 Milyon nüfusuyla enerji kaynaklarının geçiş noktasında 200 adasıyla mendülbab kapılarına sahip bir ülke. Emperyalist ülkeler 2015 yılında başlattıkları hava harekatıyla bugüne kadar 5 bin'i çocuk 30 bin insanın ölmesine sebep oldu ve şu anda Yemen'de günde ortalama 170 çocuğumuz vefat ediyor, 10 milyon insan da kolera hastalığının pençesi altında bulunuyor. Zalimin zulmü varsa mazlumun da Allah’ı vardır diyerek İnegöl’den karınca kararınca görevimizi yapmaya çalışıyoruz ve onların yanında olduğumuzu ifade ediyoruz" diye konuştu.

Son olarak konuşan İHH İnegöl şube başkanı İlhan Tatlı da “İlk başta bu güzel insanlara gençlik hareketine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu minik öğrencilerimiz birer kahraman ve dünyayı kahramanlar kurtaracak. 20 yıldır Yemen'deyiz ve şu ana kadar 20 milyon dolar yardım ulaştırdık bölgeye ama hala yeterli değil. Bu kötü amcalar bölgeyi bu hale getirdi. İnşallah bizlerde iyi amcalar olarak çok çalışacağız ve dünyanın dört bir yanındaki bu kötülükleri kaldırmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.